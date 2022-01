Siguió el rastro del delincuente que le robó pero debe esperar «los tiempos de la Justicia»

Ivan es propietario de una despensa en Barrio 1 de Mayo y el pasado domingo fue víctima de la inseguridad.

El hombre se ausentó durante el lapso de una hora, tiempo en el que fueron junto a su esposa al mercado de Malagueño y, cuando regresaron se encontraron con que delincuentes habían ingresado a su comercio y vivienda- la cual se ubica en el mismo lugar- y sustraído varias pertenencias.

«Se llevaron un TV de 32′, las tablets de mis hijos que eran regalo de Navidad y sacaron la caja registradora completa», contó angustiado el comerciante a RESUMEN.

Ivan pudo seguir las huellas del delincuente, las cuales lo llevaron a una vivienda cercana del barrio. «Vino un movio policial para constatar el hecho y después se fueron. Pero cuando vi las huellas volví a la fiscalía y a la comisaría y me dijeron que no necesitaban más datos que debía esperar la orden de la Justicia. Les dije que en ese lugar estaban mis cosas pero no hicieron nada», agregó.

A los rastros se sumaron supuestos testigos que le dijeron a Ivan que habían visto a una mujer (de la vivienda en cuestion) vendiendo tablets en esa cuadra. «No se si será mucha causalidad. Justo una mujer de esa casa vendía tablets al día siguiente de que nos robaron. El dinero que teníamos no era para irnos a Brasil sino para pagar los meses atrasados de luz que teniamos», añadió a la vez que aseguró que la impotencia lo llevó a enfrentar el mismo a los presuntos delincuentes.

«Cometí el error de ir a esa casa pero no logré nada solo amenazas. Siento mucha impotencia, cual es la Justicia de Alta Gracia? Acaso tenemos que ser Becerra o Cremolatti para que actúen rápido?