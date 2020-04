Soledad Carrizo: “Vemos con ojos de preocupación que dentro del decreto nacional no estén incluidas las cooperativas y mutuales”

En comunicación telefónica con Todo Pasa por la 88.9, la actual diputada nacional por la UCR, Soledad Carrizo, se refirió a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia del Coronavirus y la nueva etapa de cuarentena.

“La extensión de la cuarentena por parte del Gobierno no fue una sorpresa, es razonable y se esperaba que esto sucediera. La salida de esta situación se dará de forma gradual y otro aspecto favorable es que se cuenta con tiempo suficiente y esto puede ayudar a enfrentar el nivel de contagios para este invierno que esta por llegar“, inició la ex intendenta de Quilino.

Así mismo, Carrizo enfatizó en las cuestiones que desde el partido les preocupan y en los planteamientos que ya hicieron mediante un proyecto presentado por el bloque en la mesa de diputados. “Creo que hay que prestar especial atención a las llamadas zonas blandas que son donde aun no se han registrado contagios y no quitarle importancia alguna. Lamentablemente este virus llegó para quedarse por eso es importante ser rigurosos en todo lo que se haga hasta que se encuentre una vacuna que permita combatir la pandemia. Ciertamente vemos con ojos de preocupación que dentro del decreto nacional no estén incluidas las cooperativas y mutuales, que quedan totalmente exentas de los beneficios que las Pymes reciben. Por eso presentamos un proyecto que fue manifestado ante el titular del Inadi de forma virtual, solicitando que se incluyan las cooperativas y mutuales y que se les conceda los beneficios de estos créditos con una tasa al 24%“, explicó la diputada a la vez que remarcó la importancia de estas instituciones que logran recorrer el circuito en el cual prestan dinero a las personas de las regiones a donde los bancos no llegan.

“Tenemos que lograr demostrar que somos capaces de firmar acuerdos comunes y que no todo es para la foto”, culminó la ex intendenta.