Solicitan a la población sólo acercarse al Hospital Illia con síntomas graves de covid o comorbilidades

Trascendidos cuentan que desde el viernes 24 y hasta el domingo 26 de diciembre, en la guardia covid del Hospital Regional Illia de Alta Gracia, se recibieron a unas 700 personas con coronavirus.

«El viernes fue caótico porque nos encontramos con que los fines de semana casi en su totalidad, los centros de salud de cada comuna o municipio no atiende y se volcaron todos al hospital» manifestaron desde el nosocomio.

El Hospital Illia es un lugar de atención médica, no un centro de testeos y por ello se pide a la comunidad que por favor no concurra al hospital para saber si es positivo o no y con síntomas leves, sólo acercarse cuando tiene síntomas graves compatibles con neumonía o si tiene una enfermedad previa que pueda llevar a empeorar su cuadro de salud.

Desde la entidad sanitaria, afirmaron que esta situación, sobrecarga la guardia y se pone en riesgo la atención de las urgencias-ya que las guardias (común y covid) son diferentes pero los profesionales son los mismos que atienden en una y otra-. Por ello se reitera, se suplica, no asistir al nosocomio sólo para saber si sos positivo o tenés síntomas leves.

Por el momento se está coordinando un trabajo mancomunado entre las autoridades del hospital y los jefes de las 26 comunas que integran el Departamento Santa María, para que cada parte conozca los días y horarios de atención de cada espacio y este próximo fin de semana no vuelva a suceder lo mismo.