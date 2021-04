“Solo pienso en que podría haber llegado antes y salvado a Leandro”

Hoy podríamos estar hablando de una tragedia doble. Jeremías, al igual que Leandro, recibió un profundo corte que podría haber sido mortal. Sin embargo, el destino quiso que él pudiera contar en primera persona lo que vivió aquella tarde fatídica y, en exclusiva, lo hizo con RESUMEN. (Nota relacionada)

El joven, oriundo de Los Olivares, recibió el alta médica hace apenas unas horas. Consternado aún por el hecho y haciendo el reposo correspondiente tras la importante cirugía a la que fue sometido, contó detalles de lo que pasó aquel día.

“Eran como las siete y veinte de la tarde, yo me estaba yendo a la casa de mi novia cuando vi a dos que pasaron corriendo. No le di importancia porque no sabía quienes eran hasta que me acerqué un poco mas y ahí me di cuenta de que era el Leo (Leandro)”, inició el joven y siguió: “Vi que se empujaban y que el otro le estaba tirando puntazos. Al otro lo conozco de vista, pero no sabía ni como se llamaba. Entonces yo corrí hasta llegar a él, lo empujé al otro y Leo se puso detrás mio”, recordó.

Jeremías desconoce si cuando él intervino en el conflicto, Leandro ya estaba gravemente herido o si fue después. Lo que si recuerda es que tenia sangre.

“Yo lo cubría para que no le pegara mientras yo también me hacía para atrás y Leandro ya estaba sangrando. En un momento lo perdí de vista a Leo y agarré un caño y con eso trataba de que el salaminero (así le decían al agresor) no se acercara. En un momento me tropecé y ahí sentí que me pegó, sentí un pinchazo y lo único que pensé era salir de ese momento. De Leandro no sabía mas nada, lo perdí de vista”, añadió.

“Leandro tenía miedo de que le pasara algo a su familia, sólo pensaba en sus hijos”

Lo que vino después fue la llegada del suegro de ambos y la huida del agresor. Mientras Jeremías desconocía lo que había pasado con su concuñado y amigo, él tampoco paraba de sangrar.

“Me fui a la casa de mi novia, le mostré lo que había pasado y después volví hasta la casa de Leo. A él ya lo habían llevado al Hospital y después un conocido me llevó a mí. Apenas llegué me enteré que Leo había muerto. Y lo que pensé fue cómo no llegue antes y lo podría haber salvado”, se lamenta Jeremías, quien sin pensarlo y poniendo en riesgo su vida defendió a su amigo con uñas y dientes.

Consultado por si conocía el contexto del problema, el joven aseguró que Leandro le había contado sobre los robos que había sufrido por parte de este sujeto y dijo que él temía por su familia.

“Él me contó que le habían querido robar ese lunes anterior a lo que pasó y también supe que le habían robado todo una vez y ellos fueron a decirle que les devolvieran las cosas. Ese día le pegaron una puñalada a la mujer de él. Él me decía que tenía miedo de que le pasara algo a su familia, sólo pensaba en sus hijos”.

“En el hospital no me atendían y se te cruzan miles de cosas por la cabeza”

Jeremías afirmó que cuando arribó al nosocomio local demoraron en atenderlo. “Yo llegué sujetándome donde me habían apuñalado y golpié la puerta de la guardia varias veces. Me dijeron que había otro herido y que debía esperar, me dejaron afuera. Pero yo insistí, no me sentía bien. Me solté y cayó bastante sangre al piso, así mismo no me hicieron entrar hasta que después me atendieron, me pusieron un parche y me dejaron esperando sentado como una hora mas”, narró indignado el joven quien afirmó que en ese momento también pensó que podía morir. “Se te cruzan miles de cosas por la cabeza, solo quería que no me faltara el aire”, dijo.

Por su parte, Natalí, mamá de Jeremias contó a RESUMEN que ellos llegaron a vivir a Los Olivares hace aproximadamente dos años, en busca de una vida mas tranquila. Nunca se hubieran imaginado vivir algo así.

“Mi hijo me llamó diciendo que lo habían apuñalado y que estaba en el Hospital. Yo no entendía nada porque él no tiene problemas con nadie y acá hace poco que vivimos. Cuando llegué allá me enteré que lo habían matado a Leandro y seguía sin tener respuestas. Hasta el día de hoy no sabemos quien es el autor, no conocemos a su familia ni a nadie por eso hasta tememos por represalias” dijo.

En la tarde de este jueves y minutos antes de hablar con RESUMEN, Jeremías declaró ante el fiscal. Su familia radicó la denuncia correspondiente y lo único que les queda es confiar en que cosas así no vuelvan a suceder en Villa del Prado, ni en ningún otro lugar. “Había denuncias previas y la Justicia no había hecho nada. Villa del Prado es grande, necesita mas seguridad urgente”, coincidió el papá del joven.

Mientras tanto, Jeremías recordó a Leandro. “Nosotros éramos muy unidos, estábamos siempre juntos y hoy se que me pudo haber pasado a mi, yo gracias a Dios estoy bien pero me causa dolor por mi amigo”.

(Cabe mencionar que RESUMEN no muestra el rostro de la víctima por tratarse de un menor de edad y preservar su seguridad y la de su familia)