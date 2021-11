«Somos empleados no celebridades»

El Secretario de Gobierno y Planificación que dejará su lugar y partirá hacia el Concejo Deliberante, según los cambios que indicó esta mañana el intendente Marcos Torres en conferencia de prensa, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9.

En la misma, Poletta manifestó: «Estoy muy contento con la decisión, no lo siento como un castigo, somos herramientas de un sistema, creo que estos cambios son super correctos, fueron consensuados con el resto del equipo. Fueron dos años duros de pandemia, todo genera un desgaste y la rotación termina siendo algo sano tanto para el funcionario como para el vecino: hace falta una oxigenación».

Con respecto al robo de más de una decena de luminarias que iban a ser destinadas al Tajamar, por las que fueron imputados dos hombres, entre ellos, un empleado municipal, bajo su órbita, cuando estaba a cargo Servicios Públicos, declaró: «El tema de las luces, en Servicios Públicos, se actuó de la manera más correcta, fuimos nosotros los denunciantes, no me gusta esconder las cosas debajo de la alfombra: habría sido más sencillo hacernos los tontos, somos absolutamente sinceros». En julio del 2020, tras este hecho, dejó la Secretaría de Servicios Públicos y asumió la Secretaría de Gobierno y Planificación.

«Son muchos años de un trabajo continuado, he sido soldado de la gestión y soy el jugador de un equipo que viene a comerse la cancha. He sido de mucha confianza para Facundo (Torres-ex intendente) y para Marcos (Torres-actual intendente). Este cambio llega en el momento justo, ya que también estoy con algunas cuestiones personales. La oxigenación es nutritiva para una gestión que hay que acelerarla. El cambio es totalmente meditado y consensuado por ambos» enunció el secretario.

Sobre su nuevo y antiguo-porque ya fue concejal en la gestión de Facundo Torres-rol, dijo: «Nunca tuve un papel pasivo, siempre tuve un nivel de exposición importante. Siempre me gustó dejar huella en los espacios en los que estuve. Voy a seguir en un montón de cuestiones porque soy parte de la mesa chica, no sólo del intendente sino también del Ministro (Facundo Torres). Voy al concejo sin ningún tipo de pretensión, no se si seré el presidente del bloque el año que viene y no se cuando voy a asumir, esos tiempos los maneja el intendente».

Consultado sobre su relación con Pablo Ortíz-quien tomó su cargo el año pasado- y una posible fricción entre ambos, respondió: «Siempre estuve a disposición de lo que haga falta en la Secretaría de Servicios Públicos, tengo muchos amigos allí y tengo una excelente relación con Pablo Ortíz. No voy a entrar en una disputa que pueda generar perjuicios a la gestión».

Sin embargo, también emitió ciertas oraciones que dan a pensar: «La vanidad y el quererse perpetuar en los cargos es el mayor error, somos empleados no celebridades. Estoy dejando las secretarías más importantes del municipio y no me quejo. El empleado municipal es la punta de lanza, el verdadero actor principal de esta gestión».