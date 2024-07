Sorpresa en Hollywood: Margot Robbie espera la llegada de su primer hijo

Margot Robbie es de las actrices más cotizadas en Hollywood. Tras recaudar más de 336 millones de dólares por “Barbie”, la actriz se ha consolidado en la industria por sus papeles y labor como productora.

“El 90% de mí sabía que esto (la película Barbie) sería algo importante y un éxito masivo”, expresó la productora con seguridad en una entrevista con Cillian Murphy para el medio Variety.

Ahora bien, un año después del éxito de Barbie, la actriz australiana se ha enfocado en pasar tiempo con su esposo Tom Ackerley. Sin embargo, un secreto de la pareja se habría filtrado en los medios de comunicación: están esperando su primer bebé.

La noticia fue revelada por el medio de comunicación inglés “Daily Mail”, quiénes destacaron unas fotos de la actriz y su esposo en sus vacaciones en el Lago Como, Lombardía (Italia). En esas imágenes, un elemento captó la atención: Margot Robbie presentaba un pequeño bulto en su pancita.

Tras conocerse la noticia, los usuarios no dudaron en mostrar su emoción por las redes sociales. Con las fotos en circulación, los fanáticos felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida: “Margot Robbie está realmente embarazada. OMFG”, “Hailey Bieber y Margot Robbie, mamás del año”, “Estoy demasiado feliz, amo a esta mujer… nuestra Barbie va a ser madre”, “Esta Barbie es mamá”, fueron algunos comentarios de los seguidores sobre el embarazo de la actriz.

Desde otro punto, la historia entre la actriz y el productor es digna de contar. Se conocieron en 2013, durante las grabaciones de la película “Suite Française”. En ese entonces, él trabajaba como asistente del director y se hizo muy amigo de la intérprete de Barbie.

Tras conocerse, la pareja decidió tomar una arriesgada decisión en 2014: conformar “LuckyChap Entertainment”, su compañía de producción. Al consolidar su negocio, decidieron blanquear su vínculo en el Madison Square Garden, donde tuvieron una cita.

Finalmente, en 2016, la pareja se casó en Australia, y la actriz brindó mayores detalles sobre su vínculo. En este sentido, recalcó que ellos habían sido amigos por mucho tiempo y que creía que él no podía enamorarse de ella.

“La idea de las relaciones me dio ganas de vomitar. Y luego esto se me ocurrió. Fuimos amigos durante tanto tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amaría’. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpido y dile que te gusta”. Y luego sucedió y yo dije: “Por supuesto que estamos juntos”. Esto tiene mucho sentido, como nunca antes nada lo había tenido”, aseguró en una entrevista.