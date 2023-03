Talleres peleó pero no fue suficiente y cayó de local ante Vélez en un partido polémico

Talleres cayó de local 1-2 con Vélez en un partido con expulsiones y mucha polémica. El encuentro se jugo en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional.

Francisco Pizzini, en contra, (29′ PT) y Julián Fernández (33′ PT) marcaron para la visita. En tanto David Romero descontó para el local (43′ ST).

La jugada clave fue la gran acción individual de Osorio donde Juan Portillo no tuvo más remedio que bajarlo. El árbitro Andrés Merlos cobró penal y vía VAR, se retrotrajo la jugada a un tiro libre pero el ex Unión no pudo escapar de la tarjeta roja.

Por otro lado, Francisco Ortega, fue expulsado en el ‘Fortín’ por doble amarilla.

El partido

El encuentro empezó parejo, pero claramente eso iba a durar poco. Un error de Juan Portillo a los 16′ inclinó la cancha a favor de Vélez.

En un principio el árbitro cobró penal, pero el VAR intervino y anuló la pena máxima ya que la infracción había sido fuera del área. Por ende, lo que antes había sido una tarjeta amarilla se convirtió en roja, por ser el último hombre.

En la siguiente jugada, Michael Santos recibió un golpe en el rostro dentro del área, pero Merlos aplicó otro criterio y omitió la jugada. Gandolfi debió mover las piezas y sacó a Rodrigo Garro para que ingrese Vicente Fernández y rearmar la línea de cuatro en el fondo.

La expulsión cambió las reglas del partido y los visitantes lograron transformar la ventaja numérica en goles en el marcador.

Al minuto 28 de la primera mitad, Elias Cabrera ejecutó una pelota parada desde la derecha que Miguel Brizuela logró impactar con un cabezazo certero y potente para dibujar el 1-0 mediante un desvió en Francisco Pizzini.

Los fortineros aprovecharon la desestabilización anímica y se impusieron. A los 33′ PT, con uno menos, llegó el segundo de Vélez, en los pies de Julián Fernández.

Un error grosero de Matías Catalán llevó a un contragolpe que terminó en el 0-2 que era un baldazo de agua helada para los dirigidos por Javier Gandolfi, que no hacían pie en partido por la expulsión del lateral.

En el complemento, Gandolfi metió a Diego Valoyes en lugar de Alan Franco: un cambio netamente ofensivo. La ‘T’ encontró ese desequilibrio necesario, y el visitante ya no inquietaba como en la etapa inicial.

Así el Matador, pese al hombre de menos, arrinconó a Vélez y lo fue a buscar. Sin demasiada claridad y dejando muchos espacios atrás, arriesgando, pero intentando.

A los 30 minutos del segundo tiempo, Francisco Ortega vio la segunda tarjeta amarilla tras derribar a Diego Valoyes en velocidad y así la diferencia numérica dentro del campo de juego desapareció.

Talleres jugaba, tenia la pelota 3/4 de cancha para adelante pero no lograba la precisión y efectividad que le habían dado la posibilidad de sumar cuatro triunfos al hilo.

A los 43′ ST llegó el descuento albiazul de la mano de David «Rulo» Romero, que la clavó de un ángulo, imposible para Burián y el público, que ya venía empujando desde su lugar, explotó buscando acercar a su equipo a un posible empate.

Sin embargo, Talleres no logró igualarlo y cayó 2 a 1 en un Kempes colmado. El «Matador» perdió una gran oportunidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol, que ahora lidera San lorenzo que empató contra Huracán, con 13 unidades: una más que la «T».

Por la próxima fecha, los dirigidos por Javier Gandolfi visitarán el sábado 11 de marzo a Defensa y Justicia desde las 19:15 hs. Por su parte, Vélez jugará como local el lunes 13 de marzo ante Platense desde las 21 hs.