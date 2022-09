Tano Goya se clasificó para el PGA Tour y se unirá a Emiliano Grillo y Augusto Núñez

Estanislao Goya, definitivamente conocido como “Tano” en el golf internacional desde hace ya varios años, logró el objetivo que persiguió toda su vida: llegar al PGA Tour. Alcanzó la membresía después de haber terminado 5° en el torneo de cierre del Korn Ferry Tour, que concluyó este domingo en Newburgh, Indiana.

El jugador de Alta Gracia firmó una vuelta final de 71 golpes (-1) y totalizó 271 (-17): esa ubicación en el top 5 equivalió a concluir 19° en el ranking final y quedar entre los 25 que obtuvieron la tarjeta en este último tramo clasificatorio. Cabe aclarar que después de la finalización de la temporada regular, otros 25 jugadores se habían graduado para el PGA Tour, entre ellos Augusto Núñez. De esta manera, Goya, el tucumano Núñez y el chaqueño Emiliano Grillo -miembro de manera interrumpida desde 2015- representarán a la Argentina en la temporada 2022/2023 de la máxima gira, que comenzará el 16 de este mes en Napa, California. De hecho, el propio Grillo le dio la bienvenida rápidamente en un tuit: “Nos vemos en Napa @Tanogoya!!”

“Llegué a un punto en el que consideré tal vez hacer otra cosa, renunciar al golf, pero algo dentro de mí dijo: ‘No, seguí adelante y hoy estoy aquí, mañana tengo la oportunidad de lograrlo. He trabajado toda mi vida para eso y estoy listo”, sentenciaba ilusionado Goya a 18 hoyos de la culminación del torneo en en el Victoria National Golf Club. Finalmente, después de una última vuelta con una cuota de sufrimiento -llegó a estar sobre el límite de los clasificados después de un bogey en el hoyo 12- concretó la meta a los 34 años.

Goya surgió a fines de la década de 2000 como un gran proyecto del golf argentino. Ganó dos títulos del Challenge Tour europeo a los 19 y al año siguiente, tan sólo en su sexta participación en el circuito mayor del Viejo Continente, alcanzó su primera victoria, en Madeira (Portugal). Sin embargo, no consiguió crecer a partir de allí, perdió el status e inició un largo período de contramarchas, en las que desfiló por varios circuitos sin asentarse en ninguno.

Si bien llegó a participar en tres majors (British Open 2010 y 2013, y US Open 2013, en los que no superó el corte), el cordobés nunca revalidó todo lo que prometía ya desde que era un gran amateur formado en la Asociación Argentina de Golf. “Sufrí muchos altibajos; tuve un despegue rápido, pero al estar solo, tomé decisiones que a veces no fueron las mejores y se notó en mi performance, sobre todo después de dos o tres años. Viví una etapa de mucho aprendizaje que me va a servir para mi futuro como golfista”, reflexionaba a LA NACION hace unos años.

Tras vivir en Madrid, Marbella y Londres, donde estuvo casado con la golfista inglesa Henni Zuël, hasta que se divorció en 2018 y decidió regresar a su Alta Gracia natal. Antes del inicio de la pandemia, volvió a mudarse y se instaló en Ponte Vedra Beach, donde inició el definitivo camino hacia la consolidación como golfista de elite. Ahora, su carrera encontrará horizontes mucho más amplios.

Fuente: La Nación