“Tatan” Espina y Candela reciben donaciones de elementos y dinero para reconstruir su hogar

Sebastián Espina, Candela Díaz y su beba de nueve meses lograron salir con lo justo de su “casa casera” en llamas, el domingo a la madrugada. La misma fue construida con palets reutilizadas, por lo tanto era totalmente de madera y ardió en muy poco tiempo. Perdieron todo.

Ambos son muy conocidos en Alta Gracia y en el mundo como “Ratatrip”, como la pareja que recorrió América y Europa en bicicleta-son influencers-. Y además, ya viviendo aquí en la ciudad, hacían campañas solidarias constantemente. Tras el incendio, en un primer momento, decidieron que necesitaban procesar lo sucedido. Ahora piden ayuda:

“Queriamos agradecerles haciendo un video pero nos largamos a llorar cada vez.

Se nos esta haciendo difícil estar de este lado de la vida, del que recibe ayuda. Siempre fuimos muy autosuficientes y esta lección de humildad que nos toca nos hace quebrar de emoción cada vez que queremos encauzarla en un agradecimiento a todos los mensajes, ofrecimientos, oraciones, buenas energías e intensiones.

No es fácil aceptar que el fuego se llevó todo (si me dejan darles un consejo, no guarden sus ahorros en su casa de madera) pero así fue y nos toca empezar de nuevo.

Hace unos años escribí algo sobre no cortar los gestos de amor aunque a veces no acompañen lo que en ese momento estamos queriendo o necesitando (ese día alguien me regalaba con muchísimo amor un juego de sábanas dobles en Venezuela en medio de un viaje en bicicleta alrededor de Sudamérica).

Hoy más que nunca estamos en ese lugar. No sabemos que necesitamos, pero tenemos mucha gente que nos quiere dar una mano y no vamos a ser nosotros quienes cortemos algo que es más grande que lo que nos pasa.

Por eso queremos recibir su ayuda , por que nos hace falta, y por qué al amor no hay que cortarlo.

Aunque parezca una pavada nos da mucho apuro cruzarnos en la calle con gente que nos haya dado una mano y que nosotros no reconozcamos. Si nos ayudaste , hacérnoslo saber, te queremos agradecer.

Desde ya decirles una vez que nosotros ya estemos cubiertos el resto lo vamos a reencauzar en ayuda a quien lo necesite. Gracias”

El propietario del bar-boliche Güemes República puso a disposición el lugar para recibir cosas (ya se informarán los horarios) y estas son las cuentas para los que quieran donar dinero:

Alias de la cuenta : Banco Santander CASA.CASERA.DOS

(a nombre de Maria Candela Blanca Diaz)

(a nombre de Maria Candela Blanca Diaz) MercadoPago

[email protected]

[email protected] Paypal

[email protected]

En comunicación con RESUMEN DE LA REGIÓN, Tatán explicó: “No pedimos nada en el particular. Pasa que tanta gente nos ofreció que no queríamos dejarlos a todos sin poder demostrar amor. Creemos que no vamos a necesitar más que lo que seguro nos dara la comunidad Ratatrip”.

La publicación en Instagram, llegó a casi tres mil quinientos me gusta en menos de una hora.