“Te voy a matar como lo hacía en la época del proceso” fue la amenaza de un comerciante a un municipal

El lunes 12 por la mañana, el agredido se acercó a la Fiscalía de Alta Gracia, Turno I, a cargo de Diego Fernández, quien indicó a este medio que ya se inició la investigación y se ordenó la recepción de testimonios.

A partir de este suceso, entidades que trabajan con Derechos Humanos, emitieron comunicados de repudio y solicitaron la investigación del dueño del lubricentro, ya que a partir de su alocución, confesó haber participado en el grupo de tareas de la dictadura.

El hecho

Voluntarios de Defensa Civil se encontraban recordando las medidas se bioseguridad en un sector comercial de colectora de Ruta 5 y al ingresar al lugar, observaron que el propietario atendía a sus clientes sin el correspondiente barbijo. Al indicarle la falta, comenzó a insultar a las voluntarias, quienes llamaron a la Guardia Urbana. El inspector municipal, contó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Llegué al sitio y efectivamente el hombre no tenía el barbijo. Le avisé que sólo quería hablar con él, le repetí la consigna. Me dijo que hiciera la multa nomás. Salí afuera y me fui al auto a buscar las boletas, cuando estaba escribiendo, salió a increparme: `¿Qué estás haciendo? Te voy a matar como lo hacía en la época del proceso, ese era mi trabajo, buscar y matar gente y no tengo problema en volver a hacerlo”. Además se sumó la esposa del agresor, quien manifestó ser jubilada de tribunales y por lo tanto tenía fueros que la amparaban”. El agresor volvió a repetir la amenaza delante de personal de Defensa Civil. Es entonces cuando llaman a la policía. Personal policial le indicó al guardia urbana que realizara la denuncia correspondiente por amenazas.

Nunca más, es nunca más

El Partido Solidario (PSol) de Alta Gracia emitió un comunicado que reza: “Queremos manifestar la profunda consternación que nos produce la agresión sufrida por un agente de la Guardia Urbana de Anisacate, de parte de un comerciante que lo amenazó diciendo “te voy a matar como hacía en la época del proceso, ese era mi trabajo, no tengo ningún problema en buscarte y matarte”, en respuesta al pedido del funcionario de colocarse el barbijo, so pena de labrarle un acta de infracción”.