“Tenemos cierta preocupación por el accionar de algunos jueces. Es alarmante que no se respete la ley de víctimas”

El diputado nacional por la UCR Diego Mestre, dialogó en exclusiva con la 88.9 y se refirió a diferentes temas que marcan agenda en la actualidad. En primera instancia, al eterno y polémico debate en torno a las prisiones domiciliarias en Argentina.

“Tenemos cierta preocupación por el accionar de algunos jueces en el tema de los presos. La situación de los internos es delicada pero no se está tratando de la mejor forma. Por otra parte desde el oficialismo noto que hay mucha contradicción en lo que se comunica y lamentablemente se observa una degradación del sistema republicano“, dijo el hermano del ex intendente de la ciudad de Córdoba, a la vez que agregó: ” Espero que los jueces puedan reemplantearselo porque no hay casos confirmados COVID-19 en las cárceles y es alarmante que no se respete la ley de victimas como así también que no se escuche a las familias de las victimas”.

En un contexto en el cual las sesiones son virtuales, Mestre resaltó: “Presenté un proyecto llamado emergencia sanitaria del Dengue, en el cual me acompañaron 15 diputados. El dengue avanzó muchísimo en el ultimo tiempo y hay más de 1.600 casos confirmados de Dengue. Es un tema delicado e importante”, dijo.

Por último, el diputado radical no escapó a la pregunta sobre el despido del ex presidente de Anses, Alejandro Vanoli, a la que opinó: “Me parece acertada la decisión del Presidente porque observamos una negligencia muy grande de su parte en el último tiempo”.