«Tenemos que estar cerca de los vecinos y asumir los compromisos que asumimos»

Agustín Saieg, Director de Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Alta Gracia, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre diferentes temáticas.

«Arranqué a militar de joven y tengo dos grandes recuerdos: uno, Mario (su papá) todos los sábados, junto a Fernando Yunes hacía colectas solidarias, repartía lo colectado y luego me subía a su moto y dábamos una vuelta por el Valle Buena Esperanza. El segundo, un cassette de Leonardo Fabio que repasaba la historia del peronismo» comenzó su relato.

Sobre su paso por el Frente Cívico, detalló que fue parte durante trece años, primero fue Presidente de la Juventud y luego del partido a nivel local. «Trece años colectando experiencia de lo que se debe hacer y de lo que no».

«Luego se produjo un hecho cumbre: la fractura en el Partido Justicialista que dió apertura a otros espacios y me sumé» continuó.

Con respecto al juecismo, opinó: «Aquellos que critican, no tienen en cuenta que Luis Juez era la mano derecha de De la Sota y Olga Ruitort, siempre representó el peronismo y la justicia social. Con Juez nos une un cariño muy grande, Lucas Juez es mi primo. La veo a Andrea (Mondino) conduciendo y la veo muy bien».

En relación al área que tiene a cargo, de Relaciones Institucionales, afirmó: «No hay política sin gestión ni gestión sin política. Soy siempre agradecido, me siento un actor fundamental en esta gestión. Soy la línea directa entre los centros y el municipio. Durante la pandemia no pudimos hacer las elecciones y ayudamos en otros aspectos, a nivel social.Trabajamos muchísimo como podíamos, adaptándonos a la situación. Fuimos haciendo las elecciones y empezaron las actividades. Hoy los vecinalistas se están capacitando en Catamarca«.

«Está bueno que los dos referentes más importantes de la ciudad sean Facundo y Marcos Torres, dos jóvenes. Eso transmite a la juventud ‘Cómo yo no voy a poder hacer algo por mi ciudad?’ desde cualquier partido político. Hay que hacer una mixtura entre la experiencia y la juventud. Tenemos que estar cerca de los vecinos y cumplir con los compromisos que hicimos, que sientan que el Estado está presente» dijo sobre la edad de los actuales representantes de la ciudad.

«Para mí es un honor llevar el apellido Saieg. Siempre rescato a Rubén Saieg, mi tío abuelo, quien trabajó mucho por los Salesianos y a Roberto Saieg. Pensando a futuro, no tengo dudas de que Marcos Torres será nuestro próximo intendente, ya que es histórico lo que se está haciendo con el empleo y con las obras, se articula con el gobierno provincial y con el gobierno nacional».

Respecto a su relación con Pablo Ortíz, Secretario de Servicios Públicos, expresó: «Él viene con una historia y una impronta diferente a la mía. Es una incorporación ésto, es una coalición. Las diferencias son algunas formas de hacer política y etaria. No significa que una sea mejor que otra, son distintas».

Ante la pregunta de si le gustaría ser intendente en algún momento? Respondió que «sí, seguramente. Cuándo, no lo sé. En el 2019, pensamos porqué no?. Estar en el ejecutivo lleva mucha responsabilidad, está ciudad tiene 65 mil habitantes, se hacen 4 o 5 festivales por año, se están llevando a cabo varias obras. Ser concejal? No me desvela».

Sobre su amigo personal Martín Barrionuevo y su pre candidatura a intendente, declaró «me encanta. Aire fresco». La oposición no han presentado master plan sobre nada. Ellos marcan errores nada más. Es un gran Tribunal de Cuentas» concluyó.