“Tenemos que pensar en formas no binarias de construir una masculinidad”

Hoy por la tarde a las 18:30 horas habrá una convocatoria en la sala socio sanitaria de Villa Río en Anisacate, para comenzar un espacio que propone un grupo de reflexión para hombres. Es una convocatoria abierta que estará bajo la coordinación de la Licenciada Viviana Casi, que trabaja con la técnica ProCC. Goyo Acuña, vecino del lugar, explicó que en este grupo “se busca desovillar los roles que tenemos, la masculinidad que nos identifica y ver si realmente lo hace”. Además, se tratará de analizar cómo es la interacción con las mujeres, familiares, sus hijos e hijas y en qué lugar están situados en la sociedad de la que forman parte.

“Es una reflexión necesaria que tenemos que hacer y un tema que tenemos que empezar a contar cuanto antes”, expresó Goya. Parte de lo que se busca es interpelar a sus emociones, frustraciones, el rol como padres para con el cuidado de sus hijos, su educación, entre otras cuestiones. “Queremos juntarnos a hablar entre varones. Espero que este pacto silencioso que nos mantiene privilegiados comience a desarmarse”.

La iniciativa comenzó por un grupo de reunión de varones que arrancó el año pasado en pandemia de manera informal. La misma fue organizada bajo una perspectiva con una gestión múltiple con el Área de Familia de Anisacate, con una fundación y a través de una organización con un metodología particular llamada Técnica ProCC.

Acuña comentó que en este grupo se buscará dialogar sobre los malestares cotidianos, las relaciones diarias, en el trabajo, la pareja, la familia, y cómo eso los construye como varones. “No se trata de desarmar el patriarcado sino de ejercer una masculinidad diferente. Tenemos que pensar en una sociedad más justa y buscar formas no binarias de construir una masculinidad, que sea algo igualitario. Plantear preguntas y dar las respuestas, que usualmente los hombres no hacemos, no hablamos de cómo nos sentimos con nuestros amigos. Creemos que es un tema de salud comunitaria y que el Estado debe hacerse cargo”, finalizó.