«Tener dos pediatras en guardia permanente es un hecho histórico para el hospital»

Durante la mañana de este lunes, el Licenciado Esteban Alves quien es el Director del Hospital Arturo Illia, visitó junto al vicedirector, el doctor Marcos Romero, los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», contaron importantes novedades para el nosocomio local: «Estamos muy contentos porque el día viernes nos avisaron que habían entrado 10 contratos nuevos, dentro de los cuales 5 son de pediatría, 2 de terapia de adultos, 1 obstetra y 2 neonatólogos. En el caso de pediatría es muy significativo, ya que somos la única institución en todo el departamento que tiene la urgencia y emergencia en el rubro. Nosotros teníamos 6 profesionales (1 por cada día de guardia) y el Dr. Pablo Fontaine que hace consultorio todos los días».

«Este pedido viene hace bastante tiempo al ministerio con demostración de estadísticas, este gobierno ha escuchado con el apoyo de Facundo Torres , y por primera vez en la historia tenemos dos pediatras por día. Esto es muy difícil que vuelva a darse la situación de que por alguna razón, no haya un pediatra de guardia en el hospital. Es un salto muy significativo en la salud del departamento, y la parte de pediatría en particular», dijo.

Sin embargo, Alves mencionó que «Esto también nos permite darle más atención a los niños de nuestro departamento. En Alta Gracia, la Municipalidad también hace el esfuerzo de poner el Centro Pediátrico; que el hospital es una institución de segundo nivel y que ahora haya pediatras, no quiere decir que se avalanche toda la comunidad al hospital porque no se va a dar abasto. Se ha regulado para que la atención en el hospital sea para segundo nivel. Nos va a permitir controlar las patologías de este grupo etario».

«Los dos neonatólogos van a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Nosotros tenemos 6 unidades, pero esta es la única unidad en el departamento que tiene Neonatología. Si bien es una terapia de tipo B2, no tenemos la alta complejidad pero está todo aceitado con el ministerio, para que esté todo coordinado para que un caso sea derivado a un centro de mayor complejidad».

Por su parte, el director del nosocomio altagraciense expresó que «Son dos años de gestión, pero a partir del 10 de diciembre del año pasado ha habido algunos cambios con el área de salud: el fortalecimiento de los hospitales, que nos ha permitido adquirir aparatología nueva para quirófanos de urología, cámara para la torre de video para las laparoscopias, hicimos nuevamente el comedor del hospital, se han renovado todas las heladeras de los insumos. Eso nos permite proyectarnos de otra manera y podemos contratar personal hasta 90 días».

«Estuvimos trabajando mucho en la cuestión administrativa, siempre cumplimos con el horario. Creemos que la gente cumpla su horario, trabaje y lo haga bien. El hospital tiene excelentes profesionales. Somos 300 personas, tenemos una función de gestión y somos uno más: todos los servicios tienen un rol fundamental, y si no funcionan, el hospital tampoco lo hace. La pediatría es una meta cumplida, al igual que el tomógrafo. Estamos tratando que en el hospital se registre todo lo que se hace, y esos fondos vuelven para que podamos gestionar. La insistencia es para que hoy podamos contar con todos los fondos y recursos».

En cuanto al número de camas de internación, Esteban dijo que «es bastante holgado, casi siempre manejamos entre un 60 y 70% de ocupación, a menos que en alguna contingencia como la pandemia de Covid 19 o el pico de dengue, es muy raro que tengamos el 100% de ocupación. Este año fue bastante frío, excepto en mayo que subió hasta el 80% y después bajó. Nos estamos preparando para la contingencia de dengue próximamente».

«El sistema de salud provincial no recibió directamente desde el gobierno nacional. Ha habido una disminución muy grande, y la provincia tiene que poner muchísimos recursos. Hay una notoria ausencia, pero nosotros no lo tomamos porque el gobierno de la provincia ha salido a suplir todo eso. No tuvimos problema con los recursos. Sin embargo, estamos tratando las medicaciones en los casos de urgencia hasta que se acomode todo», finalizó.