Días atrás, Ramón Zalazar, responsable del municipio de Anisacate, habló durante una entrevista que, desde su punto de vista, era importante tener experiencia en la política y en la gestión, sin la cual, según sus palabras, era poco probable que quien se postulase a un cargo, fuera eficiente para el puesto. A estos dichos, Natalia Contini, concejal de la oposición en esta localidad, respondió con una breve reflexión: “Nosotros somos respetuosos, pero eso no significa que no sepamos leer la realidad que nos atraviesa en Anisacate. Tener experiencia para gobernar no garantiza que seas el mejor para hacerlo. En mi caso, no provengo de la política, pero me bastó un año o dos para ver cómo funcionaba todo. Claramente no quiero tener la experiencia que tienen quienes hoy están en el poder y que muy pocos se la están jugando poco por todos. No dejamos de enterrar a nuestros seres queridos, ni de tener una fragilidad económica, y tampoco escucho a nadie hacer un mea culpa”.

Contini argumentó que si la gestión, que lleva más de 20 años, se tratase de un proyecto Zalazarista, debería haber más personas preparadas para gobernar, y criticó la falta de espacio de participación para otros actores. “A nosotros no nos sirve la publicidad en política, necesitamos ver hechos reales, que se gestione, que avancemos”, expresó la concejal. Comentó además que, si bien se están haciendo arreglos en las rutas, el proceso de gestión es lento, y que la justificación en la poca coparticipación que recibe el municipio para realizar las obras es insuficiente. “Recibimos el dinero de la vialidad para el mantenimiento de la colectora, poca, por supuesto, pero también de los vecinos que pagan sus impuestos, y que no son escuchados al momento de hacer sus reclamos”.

En cuanto al ámbito legislativo, el Concejo Deliberante de Anisacate está a dos sesiones de cerrar el primer tramo de este año de sesiones, las cuales fueron casi el 90% de forma virtual. A partir de las actividades que ha desarrollado el Concejo durante este tiempo, la concejal del PRO manifestó: “Hice un pequeño análisis de este primer tramo. Es importante que estemos atentos a la información porque es la única que nos permite elegir de forma clara. Hemos tenido un primer semestre en el Concejo que si tenemos que evaluar los proyectos que hemos presentado con respecto al oficialismo y a la oposición nos hemos quedado muy pobres. Se han presentado proyectos por parte de la oposición que aún no han sido tratados, como el proyecto de Gobierno Abierto”, relató la concejal del PRO.

Sobre la posibilidad de sentarse a dialogar con otras banderas políticas para armar un proyecto en común para la comunidad de Anisacate, Contini se mostró dispuesta y abierta a la posibilidad. “No lo descarto. Me han hablado muchas personas con intereses nobles y que quieren poder lograr esta mesa para poder hablar. Yo los invité a participar en la parte social, que hoy es la prioridad para mí. Lo mío está en la gente, en la calle, en los niños”, finalizó.