“Tengo miedo de que un día venga y me mate”, con esas palabras Carmen Molina sintetiza lo que desde hace meses viene padeciendo, cuando decidió ponerle fin a una relación de sumisión y violencia y se separó de su esposo.

La denuncia la radicó en el mes de enero y allí la Justicia emanó la primera restricción; aunque esta vecina de Villa del Prado alega años de maltrato. Incluso, en 2016, el hombre la habría golpeado hasta quebrarle el tabique nasal y mas de una vez y hasta en presencia de su hija, intentó ahorcarla. Siempre por temor, ella no lo denunciaba y seguía a su lado.

Carmen logró escaparse de la casa de unos familiares del hombre, en la zona de Traslasierras, a donde éste la había llevado contra su voluntad y golpeado en varias oportunidades y a partir de allí no lo dudó y lo denunció. “Toda la vida me pegó, es una persona violenta y ahora está enojado conmigo así que no se que es capaz de hacer”, contó la mujer en diálogo con RESUMEN. Lo cierto es que el hombre vive a escasos metros de su casa, apenas si se cumple el límite de los 200 metros, pero cada vez que tiene la oportunidad, entra a la casa de Carmen, la amenaza y hasta la golpea.

“Lo que el quiere es volver a la casa. Me manda mensajes de whatsapp, también me llama y todo eso yo lo dije en la Policía. Ayer llegué de Alta Gracia y había entrado a mi casa, incluso se que va a trabajar en el terreno del frente y yo tengo miedo de que un día me mate”, añadió la mujer, quien vive sola y sostiene que teme por si vida.

“Yo se que la Policía está atada pero necesito que la Justicia haga algo, que me cuiden. Ayer volví a hacer la denuncia porque el no respeta la restricción y de nuevo me dan la notificación pero el no la cumple, no le importa nada. Entra como quiere a mi casa y yo ya no se que hacer, es alguien violento que toma mucho y yo estoy sola, no puedo hacer nada. De noche trabo las puertas porque tengo miedo de que llegue, no duermo ni vivo tranquila”, culminó.