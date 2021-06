Test psicológico y capacitación en la Ley Micaela: los nuevos requisitos de Defensa Civil

Luego del escándalo que derivó en la detención de un agente de Defensa Civil de la ciudad, quien fuera denunciado de acoso y amenazas contra una compañera de trabajo, Roberto Peralta, Coordinador de dicha institución habló con RESUMEN y anticipó que junto al asesor letrado de la Municipalidad, Daniel Villar, la Concejal Monica Prada y la Coordinadora en Género del Municipio, Valeria Amateis, acordaron ciertos requisitos fundamentales que se deberán respetar a la hora de postular a la Defensa.

“Es importante aclarar que se trató de un hecho particular y netamente ajeno a las funciones de Defensa Civil. Esta dupla de la Defensa trabajan juntos desde que inició la pandemia en el ex Bingo Municipal y lo hacían muy bien. Incluso el joven llegó a ir a la casa de a chica con consentimiento, pero no sabemos que le pasó por la cabeza a este muchacho el dia viernes. Nosotros nos enteramos de la situación por un estado de Whatsapp de él y de inmediato nos ponemos en alerta. Se nos comunica que el joven se había presentado en el ex Bingo buscando a la chica entonces me comuniqué con el Crio a cargo de la Departamental Diego Cambronero para que enviara personal policial a resguardar su integridad física”, explicó Peralta, sobre el procedimiento que realizaron desde el organismo ni bien tomaron conocimiento de la gravedad del asunto.

Lo que vino después fue la intervención de la asesoría letrada del Municipio, también por pedido de Peralta, luego de que este se reuniera con la víctima y su abuela, y conociera mas detalles del caso.

“Pedimos la asistencia del asesor letrado porque creí que ameritaba judicializar el caso y juntos acompañamos a la joven a radicar la denuncia. Se solicitó botón antipánico y también una consigna policial”, añadió Peralta, quien destacó la importancia del rápido accionar tanto de la institución que dirige como asi también del Municipio.

Sin embargo, dos días después de esto la victima continuó recibiendo mensajes amenazantes e intimidatorios por parte de su compañero y esto derivó en la detención del sujeto. A partir de esto, y teniendo en cuenta que no es la primera vez que sucede un hecho similar, se impusieron nuevos requisitos a cumplir para todo aquel que quieran ingresar a formar parte del equipo de voluntarios de Defensa Civil.

“Fue un hecho que puso en tela de juicio el decoro de la institución y también de la municipalidad. Estuvimos analizando junto al Dr Villar, Monica Prada y Valeria Amateis y acordamos que se capacite a todo el personal de la Defensa en la Ley Micaela y que para poder ingresar como aspirante se les haga un test psicológico”, culminó Peralta.