Thiago Almada estará en Qatar: la reacción del jugador y su familia

La delegación argentina que está en Doha sufrió modificaciones a lo largo de la jornada del jueves, con las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa por problemas físicos. Ante estas salidas, ingresaron en sus lugares Ángel Correa y Thiago Almada, respectivamente.

«Me llamó llorando y a los gritos avisándome de su convocatoria», contó Diego Almada, el padre de Thiago, en diálogo con el programa Un Buen Momento por Radio La Red sobre la citación mundialista de su hijo para Qatar 2022.

Además, contó cómo fue la particular manera en la que recibió la noticia por parte de Thiago: «Me agarró viajando a Qatar, me regaló los pasajes para el Día del Padre. No lo podemos creer, es la frutilla del postre. Ahora vamos a tener que viajar todos».

«Estábamos felices por la convocatoria y, ahora que está en el Mundial, mucho más», agregó el padre del futbolista de 21 años surgido en Vélez, desde donde dio el salto a la Major League Soccer.

«La MLS es muy linda y competitiva, acá nos dimos cuentas de que es muy difícil. Todos piensan que es fácil, pero no. Él se adaptó muy rápido y pudo jugar bastantes partidos, creo que eso lo llevó a la Selección», cerró.

El mensaje de Atlanta United, el club de Almada

«El sueño se hace realidad» pusieron desde el el equipo estadounidense luego del anuncio de que el futbolista concentrará con el seleccionado argentino para afrontar el Mundial de Qatar 2022.

«De Fuerte Apache para el Mundo», respondió Thiago en su publicación de Instagram.