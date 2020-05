Thiano, el niño con trastorno de deglución que necesita de nuestra ayuda

El pequeño Thiano tiene 3 años y vive en el barrio Parque Virrey, más precisamente en la calle Zabala Ortiz al 2007, a una cuadra de la ruta 5. Thiano sufre de trastorno de deglución y usa un botón gástrico, tiene intolerancia a ciertos alimentos como la lactosa, las carnes rojas, el huevo, entre otros.

El niño de nuestra ciudad se atiende en el Hospital de Niños de Córdoba pero ante la pandemia no puede acudir a su tratamiento “porque sus defensas son muy bajas y cualquier virus puede afectarle” expresó Carolina, la mamá, a RESUMEN.

Hace un tiempo que Carolina no tiene trabajo porque su hijo necesita de su asistencia todo el día. “Hubo épocas en donde estuvo internado por 10 meses y yo debía estar con él” comentó Carolina, quien agregó que no puede comprarle a su hijo la comida especial que necesita.

Thiano toma la leche de fórmula Neocate Junior que normalmente se la envía el Hospital de Niños, pero por estos momentos esa ayuda no está llegando. Carolina debe comprarla, pero el costo es de $5400 y no cuenta con ese dinero. Recibe la Asignación Universal por Hijo, que de todas formas no solventa sus gastos.

El pedido de ayuda

Thiano necesitan el dinero para comprar la leche de fórmula, pero también una cama, un colchón, ropa y frazadas para enfrentar el invierno, algún mueble porque guardan todo en cajas. Además, es necesario alcohol en cualquier estado y guantes de látex para higienizar el botón gástrico del niño. Por último, Thiano necesita alimentos no perecederos, los cuales deben ser sin TACC.

Si queres ayudar a Carolina y Thiano podes comunicarte al 3547 674944.