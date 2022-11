Tibunal de Cuentas: “Siempre somos una luz amarilla, no una luz roja”

En diálogo con Todo Pasa, la presidenta del Tribunal de Cuentas comentó el motivo de su visita al Consejo del Vecino. “Fui como funcionaria pública en función de todos los centros vecinales, y a aclararles que muchas veces las resoluciones no salen ya que el papeleo no está hecho correctamente. También expliqué por qué los centros vecinales aún no tienen sus sedes, ya que el intendente salió a decir en los medios que el Tribunal de Cuentas había demorado los trámites, y la realidad es que había habido una observación en los precios, y que ese expediente también fue dado de baja”, relató Leticia Luppi.

La responsable del área comentó que le habían llegado varios comentarios por parte de varios centros vecinales, donde desde la Administración se le echaba la culpa al Tribunal de Cuentas por retrasos en pagos y aprobación de proyectos. Ante estos cuestionamientos, la presidenta respondió: “Les comenté que estamos para acompañar a la gestión, en la medida que las cosas se hagan de manera correcta. Siempre somos una luz amarilla, no una luz roja”.

En cuanto al conflicto que tuvo lugar durante la sesión del Concejo Deliberante la semana anterior, donde el intendente se hizo presente en el recinto pero se retiró sin dar explicaciones sobre los temas que había sido citado, Luppi dijo: “Creo que tienen que hacer un mea culpa ambas partes, y dejar de decir que todo fue por parte del bloque de Alta Gracia CRECE. La oposición está cansada también de presentar muchos pedidos de informe de proyectos, los cuales están todos cajoneados, y nadie explica nada. Estamos cansados de pedir respuestas y no tenerlas”, señaló la responsable del Tribunal.