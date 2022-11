Tiene un añito, cáncer en sus ojos y organizan una pollada para sus gastos médicos

Familiares y amigos de la niña llevan adelante diferentes actividades para colaborar con esta familia que precisa la ayuda de todos.

La beba tiene un añito, es de Villas Ciudad de América y padece un tipo de cáncer que ya ha afectado a ambos ojos, los cuales desafortunadamente debieron ser extraídos. La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el Hospital de Niños Garrahan en Buenos Aires y por estos días están averiguando si pueden continuar con el tratamiento aquí en Córdoba Capital.

Sus padres tiene trabajos jornalizados, es decir que si no van trabajar, no cobran. Y al acompañar a su hija al hospital día a día, no cuentan con dinero para los viáticos, viajes, alimentos y los gastos diarios.

Es por ello que este domingo 12 de noviembre, desde las 12.30 horas, se llevará adelante una venta de pollos con ensalada, a 1500 pesos, a beneficio de la nena. La ubicación es Ruta 5, kilómetro 53.

Colaboran con la organización, la Agrupación Gaucha La Querencia y la Asociación Civil Villas Ciudad de América. Para colaborar, comunicarse a los números: 593599 (Lola), 572469 (Nancy) y al 534623 (Sergio).