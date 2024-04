“Toda guerra es absurda. La guerra no la gana nadie, la perdemos todos.”

El conflicto bélico en el que Argentina estuvo inmerso en 1982 dejó heridas, contrastes y miradas diversas que con el pasar de los años fueron convirtiéndose en un inmenso respeto por los combatientes, quienes enfrentaron la adversidad del clima pero aun más la adversidad de un conflicto absurdo y mal dirigido, con una cúpula militar que los envió a combatir pertrechados con equipo obsoleto, indumentaria inadecuada para la geografía, y a quienes mantuvieron hambreados y maltratados; todas situaciones que pudieron superar heroicamente sólo por la entereza de carácter y el amor por la patria que estaban defendiendo. No todos sobrevivieron, y algunos de los que regresaron tampoco sobrevivieron a las secuelas emocionales. Quienes sí lo hicieron encontraron formas de lidiar con la experiencia y el recuerdo, o siguen buscando cómo encajar en sus vidas una situación que los marcó de manera profunda.

Una de las formas de convertir aquello que vivieron en una historia o mensaje perdurable quedó impreso en 2017 con el libro “Cómo yo gané la guerra”, que tiene la particularidad de ser en formato de cómic aunque está catalogado como ‘literatura testimonial’, donde se plasma con dibujos de Javier Solar, dibujante oriundo de Buenos Aires pero criado en Alta Gracia, las experiencias y recuerdos vividos por el ex combatiente Pepe Angonoa, quien además es él mismo un reconocido dibujante humorístico de Córdoba, pero que en este caso ofició de relator o guionista de las situaciones expresadas en el libro.

Pepe Angonoa se encuentra retirado de la actividad pública por situaciones personales, razón por la cual su compañero en esta aventura editorial nos relata de primera mano sus impresiones.

En una charla íntima con Resumen de la Región, Javier Solar nos contó cuál fue el proceso para lograr que esta obra se haga realidad, ya que el proyecto nace en 2012, a treinta años de la guerra de Malvinas. Luego de escuchar a Pepe relatar, en su estilo particular y descontracturado, diversas situaciones vividas por él y sus compañeros en Malvinas en el 82, Javier le propuso recopilar e ilustrar cada situación bizarra. Fue así que Pepe accedió a embarcarse en la aventura de realizar una obra que, dejando un poco de costado el relato solemne que ya existe sobre el tema, recurriese a un tono más descontracturado y absurdo, pero que no se alejase ni un ápice de lo que vivió.

Así, comenzaron un proceso que les llevó muchas noches con cenas compartidas y muchas jornadas de bocetos revisados y corregidos para contar, en un estilo gráfico novedoso para el tema, una historia que fuese crónica de lo vivido, respetuosa de los hechos que Pepe rememora, pero también del ambiente, de los elementos técnicos y de los equipamientos ilustrados en cada viñeta por Javier. A la vez eran conscientes del desafío de tocar un tema muy sensible para nuestra sociedad, pero que abordado desde una mirada que está en un punto intermedio entre el humor y la tragedia, ofrecía una perspectiva nunca explorada y que permitía que el mensaje de Pepe cobre fuerza: “Toda guerra es absurda. La guerra no la gana nadie, la perdemos todos.”

Javier nos cuenta que, como en toda historieta basada en un relato verídico, recurrió a la documentación existente para representar, en las viñetas con su estilo particular, los fondos y elementos dibujados. El verdadero desafío fue realizar la obra “relatando situaciones que, sin ser graciosas, aminoran la tristeza del relato y te hace pasar a la página siguiente, aunque no deja de ser incómodo. Esa es la personalidad de Pepe, y la decisión de hacerlo así fue conociéndolo, ya que él desde el humor aprendió a reírse de su propia tragedia”. Tiene un valor especial que el relato sea de un ex combatiente, “ya que nadie mejor que Pepe para contar su experiencia, desde su propia sensibilidad, y que la cuente como él quería, aunque siempre tuvimos la duda de si se podría hacer este libro sin que nadie se ofendiera, cosa que afortunadamente aún no ha sucedido”.

“El libro refleja la situación y las experiencias que Pepe Angonoa vivió, por lo tanto, no deja de ser su visión. Él recibió otras propuestas para publicar sobre sus experiencias en Malvinas, con una mirada más tradicional sobre el tema, pero eligió hacerlo con el estilo y formato que le propuse porque le pareció que era la manera como lo quería contar. Siempre fue con la idea humorística, pero al mismo tiempo fue un proceso de catarsis realizarlo” nos comentó Javier Solar al terminar la charla.

El libro “Cómo yo gané la guerra” (título que evoca la película de 1967 con John Lennon que con ácida ironía critica las acciones bélicas) se terminó de ilustrar en 2013, pero llevó 4 largos años de búsqueda editorial hasta que por iniciativa de EDUVIM en colaboración con Ediciones RECOVECOS y el CISPREN, llegó a las librerías en dos ediciones, una de tapa dura prontamente agotada, y el de tapa blanda, del que aún se pueden encontrar ejemplares en algunas tiendas de libros de Córdoba, Buenos Aires, o poniéndose en contacto con la editorial vía online.