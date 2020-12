Todo sigue igual: a pesar de las quejas las fiestas en el lago no cesan

Nuevamente las postales que llegan desde la costa del lago en Potrero de Garay no es la que más agrada a los vecinos del lugar.

Desde hace un tiempo, las quejas radican en las fiestas que a pleno día y también de noche, se desarrollan en el sector. Con gran cantidad de vehículos, jóvenes, alcohol y música fuerte.

La respuesta que el mismo Jefe Comunal había dado en la 88.9 luego de que le hicieran llegar una nota en la que los vecinos pedían intervención para que esto no volviera a suceder, no solo no conformó sino que causó hasta enojo. “Es imposible controlar a los jovenes”, había mencionado. A lo que los vecinos llamaron falta de voluntad de accionar al respecto, entre otras cosas.

No obstante, y tras polémicos vídeos que este medio difundió sobre dichas fiestas, -sobre todo una que se realizó un lunes a las 15 hs en donde había incluso mujeres con poca ropa- las quejas fueron en aumento. Lo más reciente son las imágenes de la tarde del sábado, donde había una gran cantidad de autos y que, como consecuencia, dejó grandes cantidades de basura en la zona.

“Estamos cansados de lo mismo. Si la policía viene, se van un rato y después vuelven. El tema es que es algo de casi todos los días, no solo los fines de semana. Pero ayer fue por demás’, aseguraron molestos algunos vecinos a RESUMEN.