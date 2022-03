“Vemos con mucha preocupación esta situación, porque en 2017 se hicieron unas pre planillas para censar a las personas con discapacidad y todo el trabajo que se hizo no está”, expresó Flamand. La referente de ODIS comentó que tiempo atrás se empezó a rumorear que se haría un censo exclusivo en 2023, lo cual les pareció discriminatorio. “Todos somos personas. Es un doble gasto y una locura”, señaló.

Posteriormente, se armó una nota que fue enviada al INDEC, donde los integrantes de esta organización realizaron una observación respetuosa remarcando su preocupación por esta situación. “Hay personas en población vulnerable que no saben que pueden gestionar un certificado de discapacidad y eso es lo que nos preocupa. Todos somos personas, deben censarnos a todos juntos. El censo sería la gran oportunidad para poder visibilizar eso. Hay mucha gente que tiene diagnóstico y que no han tramitado el certificado. Hoy el índice de pobreza es muy alto, y hay niños en situaciones vulnerables que no pueden acceder. Esperemos que escuchen y se pueda reveer. Están a tiempo de agregar otra pregunta a la planilla”, finalizó Flamand.