Torres: «Trabajamos para que este domingo Juan Schiaretti incremente el gran apoyo que recibió en las PASO»

El Ministro de Empleo y Formación Profesional y legislador electo del Departamento Santa María, por Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, fue entrevistado por el equipo periodístico del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9, sobre la campaña electoral presidencial del gobernador Juan Schiaretti y sobre cómo ha respondido el Departamento Santa María en cada elección.

Puntualmente sobre cómo viene la campaña de Juan Schiaretti para presidente, manifestó: «Creo que lo de ´Gringo´ fue de menos a más (los números). Es díficil por lo macrocefálico de Buenos Aires, la mayoría de los habitantes están en esa provincia. El ´Gringo´es un dirigente sumamente responsable, es 90% gestión, no se la pasó de programa en programa de televisión en la Capital. Es muy difícil. El que lo conoce, le tiene un alta estima o por lo menos respeto. Tiene experiencia, no sólo pregona preceptos y conceptos, no sólo enarbola banderas como el federalismo y el republicanismo, todo lo que dice tiene un correlato».

«En Córdoba apuntamos a que Juan (Schiaretti) sea el más votado. El que más creció tras la paso fue él, en imagen positiva» agregó.

Con respecto a la performance del gobernador en las eleciones PASO en el sector, afirmó: «El departamento está ordenado, es donde tuvo mejores números Juan Schiaretti: 30 puntos, dos o tres por encima de la media, incluso más que en Capital. El 80% son jefes de nuestro partido y en las otras tenemos muy buena relación con ellos. Quiero que en Santa María sea el más votado y reeditar lo que sucedió en las PASO».

«Creo que Santa María tiene una identidad política propia. Juan Schiaretti ha encarado obras que hacen que el lugar sea pujante, por ejemplo la autovía. En el 2019, fuimos a los comicios nacioanles con boleta corta, y en el departamento sacamos 25 puntos y Capital sacó 17%. Antes de ayer con Nelson Luján (que hasta hace 6 meses era Presidente de la UCR a nivel departamental) reconoció el trabajo del gobernador, las veces que fui y asistí a la comuna, durante la pandemia, con la ciudad cerrada, cómo nos comunicábamos con ellos constantemente. Tambien pasa con San Clemente. Los vecinos lo ven y por ello nos ratifican con su voto».

Tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el ministro contó que se reunirá con todos los jefes comunales de las localidades de cada departamento. «HUPC ganó en las grandes ciudades donde gobernó Martín Llaryora y en el único departamento donde no gobernó y ganó fue en Santa María. Va terminando el año electoral y estamos muy contentos del poderío, de la confianza de los vecinos y vecinas en nosotros, ratificando el camino. Corrigiendo los errores y fortaleciendo lo que hicimos bien». «Ha sido un año muy positivo para HUPC: hemos ganado algunas comunas que no teníamos y perdido otras».

«Santa María y Alta Gracia tiene muchos dirigentes ubicados en lugares importantes a nivel provincial, Facundo Barravino en el Apross, Fernando Mina en el Ministerio de Salud, Jorge De Nápoli en el Cormecor, yo que soy un jugador de equipo, lo hice tres años como Ministro de Gobierno y hoy de Empleo. Además el crecimiento de Marcos (Torres) ha sido exponencial. Hoy estoy en un muy buen momento. Me exijo mucho y quiero disfrutar del momento» opinó sobre la proyección de los dirigentes locales. «Arranqué hace muchos años acompañando a Hugo Testa y hoy este proyecto está consolidado y tenemos muchos referentes que han crecido muchísimo» adhirió.

Siguiendo en la misma línea y teniendo en cuenta que en el 2027, Marcos Torres no podrá repetir mandato como intendente en Alta Gracia, se lanza la carrera de cuatro años para ver quien será el sucesor del sillón de Lepri. «Veo varios, tienen que demostrar ´las ganas´, ´el querer ser´, debe tener un plus, un valor agregado. Se lo digo a los compañeros: tienen que estar todos presentes, siempre y deben formarse como líderes. Hay que hacer sacrificios, por supuesto que es mas lindo un domingo quedarse con la familia que ir a una reunión en un barrio, pero el que quiera ser intendente, debe hacerlo».

Respecto al hoy, el legislador electo relató: «Hoy estoy mirando la elección del 22, intentando que Schiaretti tenga la mejor performance. Sé que es una cruzada muy difícil. El único candidato del interior es el ´Gringo´. Vamos a trabajar para eso y tras el 22 veremos cuál es el contexto. Estoy convencido de que es la mejor y única opción para Argentina. El resto alimentan la grieta. Milei es un salto al vacío porque no se sabe que va a hacer. En cambio nuestro gobernador tiene probada su gestión, pelea por unir a la Argentina, no se puede avanzar si estamos divididos. Siempre estuvo a favor del trabajo y la producción, de las instituciones, de la justicia y contra los subsidios».

Sobre el legislador electo por Juntos por el Cambio, Ignacio Sala, y sus dichos contra los «hermanos Torres», opinó: «Lo que intenta es ocupar el rol de la oposición en Alta Gracia. Cuando hay un proyecto consolidado intenta bajarnos. No es lo mismo gobernar La Paisanita, con 250 habitantes que Alta Gracia con casi 70 mil. Lo hace discursivo tratando de liderar la oposición. Tengo la mejor con él, jugamos juntos al rugby en el pasado. Él empezó a incursionar en la política desde hace 8 años, ha logrado ser legislador a partir de una amistad con Patricia Bullrich y Laura Rodríguez Machado. Nos hace bien que haya oposición, lo hizo Marisa Carrillo y Amalia Vagni en su momento». «El PRO ingresó con 2500 votos, cosa que no suele suceder, fue por el sistema D´hont, porque hubo mucha diferencia entre el primero y segundo. Además armó una buena lista, con vecinos reconocidos en la ciudad» concluyó.