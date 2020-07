Transportistas: “Las clases no van a comenzar y es la única entrada económica que tenemos”

La pandemia, como tantas veces mencionamos, afectó notablemente la economía de todos. Pero hay rubros que están siendo aún más afectados que otros debido a que no llegan las flexibilizaciones. Ese es el caso de los transportes, que al no regresar las clases no pueden volver a las calles.

En diálogo con Gabriela, transportista de Alta Gracia, pudimos conocer la situación que atraviesan: “nos afecta como afectó al resto de la sociedad. Vemos que por el momento las clases no van a comenzar y se hace mucho más difícil porque es la única entrada económica que uno tiene”.

Los transportistas no recibieron planes ni beneficios del Gobierno para sobrellevar la situación y según contó Gabriela, “hay colegas que están vendiendo comida, empanadas, locro, guisos, para subsistir”.

El protocolo de clases está presentado, pero desde el Gobierno ven lejos la posibilidad de regresar luego del receso de julio como se habló en algún momento. En tanto, los transportistas no pierden las esperanzas “de que esto mejore”.