Tras años de lucha y burocracia, Estefania logró su identidad de mujer

El día al fin llegó y “Mary” como muchos la conocen, logró su DNI con cambio de género. Un sueño cumplido.

Muchos conocen la historia de esta vecina de Alta Gracia, quien llevó durante toda su vida una identidad que no coincidía con su conducta y autopercibimiento. Mary se sentía mujer más allá de que su DNI dijera lo contrario.

Nacida en la Provincia de Bs As e hija adoptiva de esta ciudad desde hace casi 25 años, la vida no fue fácil para Mary y la burocracia de un sistema que en la práctica parece no haber avanzado, tampoco. Hace cuatro años, inició el trámite para su cambio de identidad de género y así obtener su DNI de mujer y ayer, luego de tanta lucha, lo consiguió en el registro Civil de la Comuna del Valle de Anisacate.

“Estoy muy agradecida con la gente del Valle de Anisacate. Me han tratado muy bien. Fueron años de dolor y discriminación y hoy estoy orgullosa de cumplir un sueño y poder tener un dni que tanto espere y soñé. No puedo explicar con palabras lo que siento de haber logrado mi identidad“, expresó Estefania María Cecilia Colecchia en diálogo con RESUMEN.

Los obstáculos

Mary asegura que la primera vez acudió al Registro Civil de esta ciudad, su ciudad. Sin embargo, denuncia que fue discriminada y que cada vez que se acercó a gestionar el trámite, recibió un no como respuesta.

“En Alta Gracia no pude hacerlo porque me discriminaron. Me negaron el derecho de hacer el cambio de género porque me decían que como era nacida en Buenos Aires, tenía que viajar y hacerlo allá, ya que mi acta estaba allá. Les expliqué que no tenía recursos y a pesar de tener la partida de nacimiento rectificada, se negaron“, explica Estefanía y sigue: “Yo regresé y de muy mala manera me dijeron que primero tenían que esperar 10 días para darme una resolución, que debían averiguar. Pasó ese tiempo, volví al registro y ahí dijeron que todavía debían consultar si podían hacerlo o no. Yo insistí y regresé hasta que me dieron el turno para el 26 de febrero pero me cobraban 300 pesos, cuando el tramite de cambio de género es gratuito”

La mujer, asegura que desde el primer momento el manejo de su caso no fue el adecuado. “Aunque tuviera los 300 pesos después tampoco querían hacer el tramite. La respuesta de una de las personas de ahí fue que no volviera porque no me lo iban a hacer y que tenía que ir a Buenos Aires si o si. Fue muy doloroso recibir tantas trabas y radiqué la denuncia en el Inadi“, admite.

Cansada de la burocracia y por intermedio de una amiga abogada, Mary pudo gestionar definitivamente y obtener su DNI con identidad de mujer en el Valle de Anisacate. “No me cobraron nada y me atendieron muy bien”, culminó.