Tras la inundación de su casa, le consiguieron una vivienda a Micaela y su familia

Los Carteludos comenzaron a compartir el video de una mamá desesperada dentro de un monoambiente, con sus cuatro hijos y varias ollas, baldes e incluso un secarropas receptando el agua que caía del techo, entre medio de las chapas, incluso por el cable de la luz.

Se trata de Micaela Reyna, vecina de la localidad de Villa del Prado, quien tomó captura del desesperante momento. Algunos de sus pequeños se cubrían bajo la cucheta, mientras el piso también tenía agua. Rápidamente se viralizó la filmación y los datos de Reyna para colaborar.

Durante esta jornada, la comuna de Villa del Prado, se acercó hasta su morada y le ofreció a la familia damnificada otro espacio para quedarse hasta que el martes o miércoles-cuando mejoren las condiciones climáticas- los empleados de la comuna levanten las chapas viejas y le construirán una loza para que no se le vuelva a llover el techo. Además, con el tractor del gobierno local, la ayudaron con la mudanza hasta este nuevo sitio.

También se le entregó, según relató Sebastián Hernández, Director de Defensa Civil de Villa del Prado, un bolsón de alimentos y leche.

En diálogo con «Todo Pasa» programa de la FM 88.9, Reyna contó que dos años atrás compró el terreno de buena fe a un vendedor local que le dio una posesión. Hace poco se acercaron los verdaderos dueños con las escrituras y desde la justicia le informaron que pronto le llegará la orden de desalojo: «Si me voy de acá voy a la calle porque no tengo otro lugar, no quiero quedarme en la calle con mis cuatro hijos más el que vienen en camino-ya que está embarazada de cuatro meses-«. También narró que ella no tiene trabajo y su pareja trabaja en negro y por ello no pueden alquilar.

Con respecto a la situación que vivió ayer, relató: «Mi casa es un monoambiente, están las piezas y la cocina juntas, solamente el baño está separado. Ayer bajaba agua por la lamparita de la luz, puede ocurrir una desgracia entre el agua y la electricidad».

Sobre si realizarán algún evento con Los Carteludos, la vecina de Villa del Prado afirmó que aún no pero que están atentos y recibiendo donaciones.