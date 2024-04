Tras la marcha universitaria, Andrés Calamaro cruzó a Malena Pichot

Este martes tuvo lugar la Marcha Federal Universitaria en reclamo de más presupuesto para gastos de funcionamiento y salarios de los profesores. La manifestación, que se llevó a cabo en diversas ciudades del país, tuvo como principal objetivo mostrarse en contra de los recortes presupuestarios en las universidades públicas y abogar por un mayor financiamiento educativo. En ese contexto, distintas figuras del mundo del espectáculo, la música y las artes se manifestaron a favor de la marcha, tanto en las redes como en forma presencial.

En medio de ese panorama, Andrés Calamaro expresó su descontento con la manifestación, para lo cual se valió de la plataforma digital X, anteriormente conocida como Twitter, para manifestar su postura. El artista, conocido por sus comentarios que a menudo generan debate, utilizó un tono sarcástico para criticar la normalidad de ciertas actividades durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia, mientras se retrasó la vacunación.

Sus declaraciones dividieron opiniones entre los usuarios, que cosechó tanto apoyo como rechazo. El músico, quien no es ajeno a la polémica, enfatizó su desagrado ante las faltas de respeto y valoró positivamente el trato que recibe de las personas en la calle.

A través de las redes sociales, el cantante expresó: “En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron”, para luego aclarar que todo se trataba de un sarcasmo.

Sin embargo, minutos más tarde, la actriz Malena Pichot sin filtro disparó: “Cerrá el orto, Andrés”, lo cual llevó a un intercambio de mensajes entre ambas figuras, por lo que él expresó: “Malena… Para ser humorista te tomás demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita”. Pero no quedaría ahí, ya que se volvió a referir a la artista y aseguró que “hacés quedar a la demagogia como una de las bellas artes”.

Para dar por finalizada la discusión con Pichot, el cantante afirmó: “No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial… Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos”.