Tras la publicación de este medio, empresa le devuelve dinero a vecina de Alta Gracia

Micaela Zambotti es una joven mamá de esta ciudad que decidió compartir el dolor, la bronca y la angustia de haber sido estafada. Esta vecina aseguró haber hecho entregas paulatinas de dinero a una empresa llamada «Tajamar Group», la cual asienta base en calle Urquiza de esta ciudad. El monto ascendió a unos 350 mil pesos en efectivo, a cambio de un supuesto lote y de un automóvil. Sin embargo, Micaela no obtuvo ni una ni otra cosa y hasta perdió su capital invertido, en la segunda mitad del año pasado.

«Yo hice una entrega de 300 mil pesos por un terreno y 50 mil por un auto. Le entregué un billete tras otro porque confié en ellos y tenia que irme de donde estaba, necesitaba ese terreno. Pero les di la plata y pasaron meses y meses y no me daban nada, no obtenía respuesta. La excusa era siempre que estaban haciendo los papeles; así pasaron como cinco meses mas hasta que me cansé y les dije que ya no quería nada porque necesitaba la plata para poder irme de donde estaba. Hasta había comprado materiales y todo. No me dieron nada, me hicieron una baja y me dijeron que me iban a devolver la plata pero ya pasaron como 10 meses de eso», explicó la mujer.

Finalmente y tras la publicación de un video y una nota a través de RESUMEN, el cual se viralizó rápidamente, Tajamar Group se comunicó con la damnificada y le ofreció devolverle el efectivo en cuotas mes a mes: los 350 mil pesos, en siete cuotas de 50 mil pesos. Por el momento le han dado ya unas cinco cuotas y Zambotti expresó: «estoy muy agradecida, pensé que no me lo iban a devolver».

Con anterioridad a este acuerdo, Micaela ya había entregado unos 150 mil pesos a un supuesto vendedor de un terreno de Barrio La Perla; a quien encontró por facebook. Una compra que también resultó ser un engaño-ya que el lote ya tenía dueño- y que, vaya coincidencia, se firmó en la misma oficina de la empresa. Sin embargo, la entidad no se hizo cargo de esta parte del dinero ya que la venta la llevó a cabo un vendedor particular pero no la empresa.