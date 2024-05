Tras la reconciliación de Cristian Castro con Mariela Sánchez, habló Ingrid Wagner

Enamoradizo y fanático de estar en pareja, Cristian Castro hizo pública su nueva relación en los primeros días de abril con Ingrid Wagner, con quien se mostró viajando por Europa. Así el cantante mexicano volvió a estar acompañado, a solo unas pocas semanas de anunciar su escandalosa separación de su última novia, la cordobesa Mariela Sánchez.

Sin embargo, menos de un mes después, luego de rumores de idas y vueltas, el noviazgo no pudo continuar, según contó ella. Un romance fugaz que parecería no tener rencores contra el artista. Respecto de los motivos por los que la relación naufragó, mencionó las diferencias entre ambos en sus estilos de vida. “Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona solo que no puedo seguir el ritmo suyo”, aseguró, lejos de enojos y destacando cómo fue el hijo de Verónica Castro con ella.

Los días pasaron y ahora el intérprete volvió a declararle su amor a la empresaria cordobesa Mariela Sánchez, hecho que llamó la atención nuevamente a todos. Y así, en medio de este panorama, fue que Wagner volvió a referirse al tema en una nueva charla exclusiva con este medio, en la que reveló que “no me molesta ni me sorprende”, e incluso destacó que “les deseo lo mejor”.

Al momento de la separación, la abogada había destacado que “tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón”, al dejar en claro que todo se trató de una cuestión de prioridades en lo que respecta a la vida de cada uno, más allá de los sentimientos que pueda haber.

Confirmado el regreso de Castro con su ex, Mariela Sánchez, ahora Ingrid expresó: “Esta bueno que se amen y ojalá Cris encuentre en ella lo que necesita”, sin dejar de destacar que “a Cristian lo adoro. Eso no cambia, no se pueden manejar los sentimientos, no tengo nada malo para decir. Siempre tuve otras prioridades que fueron mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presente”.

Lejos de cuestionamientos o rencores, la abogada afirmó que “le deseo lo mejor, no pude seguirlo y acompañarlo, entiendo se haya sentido muy solo”, a la vez que destacó que “di lo máximo dentro de lo que pude, es una maravillosa persona, divertida, cariñosa, muy linda en todos los órdenes”.

Respecto de lo que queda en su memoria y en su corazón sobre el tiempo que transitaron juntos, dejó en claro que “nuestra relación fue cortita, pero hermosa. Siempre será un recuerdo divino en mi corazón”.

Quien también volvió a hacer declaraciones fue la propia Mariela Sánchez, apenas horas después de la reconciliación con el cantante, ante lo que expresó: “Volvimos a tomar contacto por intermedio de las redes, y después hablamos. Siempre hay otra oportunidad y de eso juntamente charlamos. No quisiera dar muchos detalles de nuestras conversaciones. Lo vamos a intentar y eso nos pone muy felices. No me importa con quien haya estado él, yo soy muy distinta y tengo mi personalidad. Pero los dos nos extrañamos”.