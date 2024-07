Tras su polémica ausencia en el casamiento de Oriana y Paulo Dybala, Gabriela Sabatini reapareció en las redes

Una semana después de la gran boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Exaltación de la Cruz, que contó con más de 300 invitados y figuras internacionales como Tini Stoessel, Duki, Ricky Montaner y Rodrigo de Paul, la ausencia más comentada fue la de Gabriela Sabatini. Fue Ova Sabatini, su hermano y padre de la cantante, quien lamentó la decisión de la extenista y alentó los rumores de distanciamiento y peleas en la familia. Ahora, la legendaria deportista reapareció en las redes.

Después del casamiento de su sobrina y de todas las especulaciones que se tejieron sobre su faltazo, Gaby volvió a las redes a propósito del comienzo de las Juegos Olímpicos de París 2024. En su cuenta de Instagram replicó un posteo que recordaba el destacado lugar que tuvo en la historia del megaevento deportivo. “No está de más recordar que en toda la historia de los Juegos Olímpicos, sólo una vez un/a tenista fue designado/a como abanderado/a de Argentina ¿La elegida? Ni más ni menos que la gran Gabriela Sabatini en Seúl 1988, año en el que se quedó con la medalla plateada”, mencionó la cuenta Tenistas Argentinas, posteo al que ella le dedicó un corazón con los colores patrios.

Pero no fue todo. Completamente alejada de todo lo que se habló las últimas semanas sobre el vínculo que tiene con su hermano y su familia, sobre todo tras la muerte de su madre Beatriz Garófalo, la destacada deportista también reposteó a la Asociación Argentina de Tenis, quien compartió imágenes de los representantes de nuestro país en Francia. “¡Vamos con todo, equipo argentino!”, alentó Gabriela a los tenistas Sebastián Báez, Francisco Cerundolo, Mariano Navone, Nadia Podoroska, María Lourdes Carle, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Máximo González.

Dos días antes de la fiesta de la cantante con el jugador de fútbol, luego de especulaciones e idas y vueltas sobre la asistencia de la extenista a la celebración, Ova Sabatini habló en Socios del espectáculo. En una conversación telefónica con el ciclo de El Trece, en donde también se refirió a su relación con su futuro yerno y a la tristeza por no tener en vida a sus padres, el empresario hizo frente a la pregunta que todos se hacían en la previa: “¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no de tu hermana a la boda?”, lo consultó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa.

“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, contestó Ova, con cierta incomodidad. “¿Y no va a venir?”, insistió el periodista. “De verdad, no quiero hablar del tema”, replicó Sabatini, luego de un instante de silencio. “Sí, les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, sentenció, con un dejo de resignación. Y cerró el tema con optimismo: “Ya se solucionarán las cosas”.

Hace unos días, Catherine Fulop había dado cuenta de las dudas sobre la presencia de Gabriela en el casamiento. “Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”, señaló en LAM.

Allí sorprendió con una revelación personal: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.