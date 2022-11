Tres médicos de guardia para todo el Departamento: «Este sábado el hospital colapsó»

La semana pasada, miércoles y jueves, profesionales de la salud del Hospital Arturo Illia se sumaron a la asamblea realizada por médicos de toda la Provincia. Un reclamo generalizado que no hace más que visibilizar la crisis sanitaria que atraviesa el sistema provincial desde hace tiempo y que, sin duda, en los hospitales del interior se siente cada vez más.

En Alta Gracia, cabe aclarar, fueron los mismos médicos quienes se autoconvocaron, sin intervención alguna del gremio de los trabajadores. Así lo explicó Fabián Alfaro, delegado de la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Córdoba), en diálogo con RESUMEN.

«Las asambleas son por una mejora salarial, los médicos están pidiendo un salario básico de 140 mil pesos pero también mayores recursos humanos. Esto es a nivel provincial, tal y como lo están haciendo los profesionales del hospital de Rio Cuarto y son ellos mismos los que se están autoconvocando, no se metieron los gremios», explicó Alfaro, quien en la noche del sábado fue testigo de una guardia «colapsada».

«Ayer la guardia del hospital colapsó. Yo estoy en las guardias de la noche y en total se controlaron 175 personas, entre otras urgencias. Eran tres doctores para todo el departamento Santa María. Hubo accidentes graves, cómo el de Anisacate con derivaciones a otros hospitales, niños con fiebre, gente que usa la guardia como consultorio y demás», añadió.

Para Alfaro, la disposición de más médicos para el Hospital, y la guardia en particular, sería una solución al problema. Así mismo, el flamante delegado gremial opinó: «Si habría atención en los dispensarios los fines de semana, no se colapsaría tanto. No queremos ni imaginarnos lo que va a ser el Hospital cuando llegue el tomógrafo, aún no tenemos gente que lo maneje y va a venir gente de todos lados. Ayer derivaron a otro hospital a la gente del accidente de Anisacate para hacer una tomografía, cuando esté el tomógrafo en el Hospital va a ser necesario más recursos humanos en las distintas áreas, terapia, más enfermeros y demás», dijo.

Mañana lunes 14 a las 11 horas habrá una nueva asamblea en el hospital. Las mismas, cabe destacar, se realizan en un lapso no mayor a una hora y media, no interrumpiendo el normal funcionamiento d nosocomio.