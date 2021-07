Tristeza en Santa Ana por la muerte de Cintia, una incansable defensora del pueblo

Cintia Burgos le prestó su voz en más de una oportunidad a RESUMEN cuando fervientemente defendía la bandera que rechazaba la instalación del Megabasural en Villa Parque Santa Ana. Allí la conocimos, pero fue una de las tantas que también se organizó y manifestó en la ruta en pedido de mayor seguridad vial, cuando ocurrieron tragedias en el pueblo. Esa era Cintia, pero también era mamá, esposa, vecina y comerciante.

La joven falleció en las últimas horas a causa de Covid y sus vecinos no la olvidan.

“Descansa en paz. Gracias por luchar por el pueblo, por ser tan amable y bondadosa. Dios le de muchas fuerzas a la familia”, “Vuela alto Cintia, dejas tu semilla y ejemplo. Este pueblo te debe mucho, gracias por ser tan solidaria”, “Sin tu compromiso hoy Santa Ana no tendría gas natural, siempre pensando en el bien del vecino sin nada a cambio. Se te va a extrañar Cintia”. Estos fueron algunos de los mensajes que tras su muerte inundaron las redes sociales.

Por otro lado, a principios del mes de junio, la joven había manifestado en las redes sociales su preocupación por la falta de una ambulancia en el sector, reconociendo que había vecinos con Covid que no la estaban pasando bien a quienes el Municipio ni si quiera ayudaba con un Bolsón de alimentos. “Yo por suerte ya me estoy recuperando pero hay gente que no la está pasando bien en el pueblo”, había expresado.

Hoy Villa Parque Santa Ana llora a Cintia, una fiel defensora del pueblo.