Turismo en la región: cabañas y complejos pequeños, lo más elegido

El 20 de noviembre arrancó la temporada con la libre circulación interdepartamental para quienes tuvieran casas de veraneo. Hoy en día, hoteles, complejos, cabañas, ya cuentan con los permisos para poder funcionar con normalidad, respetando los protocolos de bioseguridad.

En este marco RESUMEN dialogó con Georgina Minuti, dueña de Cabañas La Riviere, quien es también referente de la página Villa La Bolsa todo el año, para conocer sobre su situación y cómo prevén esta temporada 2021.

“La actividad del turismo fue terrible para todos, principalmente para aquellos que sólo dependían de eso. Desde marzo hasta ahora no se pudo hacer absolutamente nada. Los demás, que tenemos otros ingresos, fue más ameno. Hay muchos complejos que solamente dependen de la actividad turística”, contó Georgina quien al ser consultada por la manera en que afrontaron dicha situación, agregó: “muchos recurrieron a poner cabañas para alquiler permanente como una manera de afrontar esto y solventar gastos fijos.

La incertidumbre de no saber cuándo iba a empezar la temporada hizo la espera más larga. Es el rubro que más demoró en habilitarse. Hay muchos requisitos, no sólo de la comuna, sino de la Provincia y la Nación. Junto con el espectáculo, fueron los más golpeados. El comercio mal que mal pudo hacer otras cosas. Yo también tengo un bar. Nos fuimos adaptando. Empezamos a trabajar con delivery para ir llevándola de a poco”.

¿Qué tal se observa el panorama de la temporada este verano?

Hay mucha consulta y mucha reserva. Se nota que la gente quiere tiene necesidad de salir, que salir. Sabíamos que el tema de cabañas iba a ser muy fuerte porque la gente iba a buscar espacios abiertos, lugares con menos gente, complejos pequeños. La gente no piensa en hoteles ni lugares grandes, sino casas o cabañas únicas, o pequeños complejos. La gran mayoría tiene la temporada ya reservada. Por el momento venimos muy bien con el flujo de gente y de reservas.

¿Cuál es el protocolo que les han enviado para comenzar la apertura?

Es el que bajó la Provincia, y cada comuna ha hecho algunas indicaciones. La comuna de La Bolsa solicita una declaración jurada, una ficha médica y el conocimiento expreso del anexo 120, que aclara los pasos a seguir en caso de tener síntomas, además del control de la temperatura y la limitación del uso de los espacios compartidos.

Luego de casi 10 meses sin poder trabajar, el sector turístico se encuentra con un panorama alentador, con muchas reservas y consultas. Si bien será una temporada distinta, se espera que en estos meses puedan recuperar al menos un porcentaje de lo perdido en todo este tiempo, siempre respetando los protocolos y cuidándonos para evitar posibles cierres por brotes.