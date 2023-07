Uma Alisio rumbo a la Selección Argentina Menores de Handball

El próximo 25 al 27 de julio, la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, será sede de la concentración de la Selección Argentina de Menores, la cual está enmarcada en el Programa Futuro 2028 de la Confederación Argentina de Handball.

Como siempre la ciudad del Tajamar, quien tiene una gran cantera de jugadoras y jugadores estará presente con la participación de Uma Alisio, quien defiende la camiseta de Municipalidad de Alta Gracia.

Uma viene de tener una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Selecciones que se llevó a cabo en Mendoza.

“Recibí la noticia por un grupo de amigas de las chicas de la selección, eran las 2 de la mañana y me llega un mensaje que estaba en la selección yo no entendía nada, no sabía que era, y bueno me largue a llorar de la emoción”. Le decía a RESUMEN la joven atleta.

A lo que agregaba. “La Expectativa la verdad que es disfrutarlos y sumar experiencia”.

Por ultimo habló sobre la experiencia del Argentino de Mendoza. “Lo del Argentino quede impresionada por que no pensé que nos iba a ir tan bien, nos fue muy bien, la verdad que nos fue bien, y lo disfrutamos muchísimo”. Concluyó.