Un año después, una modalidad de estafa se repite en Alta Gracia

Los «falsos afiladores de cuchillos» u/o afiladores oportunistas, habrían regresado a Alta Gracia. Curiosamente, hace exactamente un año atrás este medio cronicaba la situación que vivieron algunos vecinos cuando quisieron adquirir este viejo servicio ambulante y, en realidad, se topaban con personas que al principio mencionaban un costo y, al terminar la afilada, decían otro distinto. Una avivada en la que varios cayeron y algunos, por suerte no. (Nota relacionada)

Pues bien, la modalidad, al parecer, no ha cambiado. Sergio, vecino de calle Nuñez, contó a RESUMEN que el pasado sábado en horas de la mañana, un afilador de cuchillos pasó por la puerta de su casa y que nada fue como esperaba. «Le pregunté cuanto cobraba por afilarme dos cuchillas y me dijo que cobrara 200 por cada una. Le dije entonces que me afilara una sola, se la dí y seguí cortando el pasto. Cuando terminó fui a buscar los 200, se los doy y me dijo que eran 400. Le dije que él me había dicho 200 por cada una y me respondió que no, que yo había escuchado mal y que me había dicho 400 por cada una. Si sabia no se la hacía afilar, me di cuenta que me estaba verseando pero no me quedó mas que darle los 400 y se fue», contó el hombre en diálogo con RESUMEN.

Ese mismo sábado, solo horas mas tarde, una vecina del mismo barrio posteo en las redes sociales la misma situación. «Vino un afilador y me quiso cobrar 400 pesos por afilarme un cuchillo. Antes me había dicho que eran 200 y yo le di dos para que me afilara, pero cuando terminó y le quise pagar me dijo que faltaba plata, que eran 800 en total. ¿Estas loco? le dije, yo escuché muy bien, no le pagué lo que quería, se fue insultándome pero yo se muy bien lo que me había dicho. Tengan cuidado con esta gente», expresaba la mujer en su publicación, la cual de inmediato tuvo comentarios de vecinos que habían vivido una experiencia similar. Claramente, se trataba del mismo oportunista con el que horas antes se había topado Sergio.

Piden estar alerta ante este tipo de hechos.