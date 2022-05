Un bono contribución generó polémica en el Colegio Anglo Americano

En las ultimas horas, padres de alumnos que asisten al Colegio Anglo Americano manifestaron su malestar y confusión respecto al lanzamiento de un bono contribución dentro del colegio; cuya idea parte del profesor de Handball Claudio Sánchez y que tiene un valor de $500 pesos.

«Están imponiendo un bono de 500 pesos en un colegio privado donde pagamos nueve lucas mensuales. La verdad es que los padres ya estamos ‘asados’ de pagar tantas cosas, como puede ser que te exijan esto», sostuvo uno de los padres quien se mostró verdaderamente molesto al respecto. En este marco, el señalado Sánchez dialogó con la 88.9 y aclaró que se trata de un bono NO obligatorio destinado a sustentar gastos del equipo del colegio.

«Por suerte el equipo de handball del colegio ha crecido muchísimo en poco tiempo y es por eso que hablando con algunos padres vimos la necesidad de conformar una subcomisión que nos ayude a solventar los gastos de viajes y elementos que se necesitan para poder competir y participar. Este año por ejemplo se va a jugar tres nacionales y cada una de esas, para que tengan una idea, cuestan alrededor de 40 mil pesos por chico, es mucho el gasto, tenemos mas de 200 alumnos participando y la idea de esta subcomisión es poder colaborar», explicó Sánchez, a la vez que dejó claro que se trata de una idea avalada en su totalidad por la comisión general del Anglo.

«Respecto al bono surge de esta reunión que tuvimos con los padres y no es un bono obligatorio ni excluyente; el que pueda pagarlo lo paga y el que no, no. Es para los chicos que juegan y para compra de elementos y lo que pueda necesitarse ya que una pelota de handball cuesta unos 16 mil pesos por ejemplo», añadió Sánchez.

Por otra parte, el profesor reconoció que desde el inicio se han visto apoyados por la comisión general del colegio pero que precisamente por el nivel de competencia que ya están marcando, es que necesitan formar «algo mas». «Muchos padres escucharon las propuestas y otros se sumaron a querer participar de esta subcomisión que si bien todavía no se terminó de conformar ya se ha divido en áreas, la contable, de eventos y comunicación y ya se está trabajando con mucho entusiasmo», agregó Sánchez a la vez que anticipó que harán un locro para el día 25 de mayo con los mismo fines.