Un Pitbull atemoriza a los vecinos de Potrero de Garay

Desde hace un tiempo, vecinos de B° Ampliacion en Potrero de Garay, viven atemorizados por la presencia de un perro raza Pitbull en la zona. Al parecer y según consta en al menos cinco denuncias policiales, el animal ha atacado a varias personas y el pasado domingo la víctima fue un niño de 10 años.

«Eran alrededor de las 16 horas cuando mi hijo sale de casa para ir a la casa de su amigo que queda a cuatro cuadras de casa. Él va en bici y cuando dobla para la casa de su amigo, este perro lo ataca, le rompe el pantalón y con los gritos salen los familiares de su amigo y lo ayudan y corren al perro. Nosotros fuimos primero a reclamar a los dueños los cuales no fueron capaz ni de salir y atarlo al perro. Así que fuimos a la comisaría hacer la denuncia», explicó Rocio, mamá del niño atacado, a RESUMEN a la vez que aseguró que la situación «podría haber sido peor», pero que por suerte el pequeño no sufrió heridas de relevancia.

El hecho es uno más de los tantos que han ocurrido en el lugar y con el mismo animal. Así mismo, «nadie hace nada».

«También hicimos la queja en la Comuna pero la verdad es que dudamos que multen a la dueña porque ella trabaja ahí. Desde la Policía nos dicen que no pueden hacer nada porque es la fiscalia quien debe dar la orden para ellos poder actuar. Mientras tanto el animal sigue suelto y la verdad es que tenemos miedo de que ataque a otros niños. No podemos permitirlo y no sabemos a quién acudir», agregó preocupada la mujer.