Un semáforo a la altura de Olmos: ¿la solución al desborde de tránsito en calle Dalinger?

Desde que iniciaron los trabajos del desagüe pluvial en calle Lucio V Rossi, transitar a diario por calle Dalinger es una verdadera odisea. Esto, es lo que argumentan vecinos, conductores y transeúntes en general, atribuyendo el alto congestionamiento vehicular a dicha obra.

RESUMEN hizo pública la situación en los últimos días y fueron muchos los que anticiparon una junta de firmas para pedir mayor seguridad en el sector. Ahora, y casi por pedido unánime, coinciden en que un semáforo a la altura de calle Olmos sería la alternativa perfecta o al menos, una necesidad.

«Pasamos hasta 20 minutos intentando cruzar la calle. Esa esquina es la más peligrosa y ni siquiera hay inspectores en la zona. Muchos vecinos coincidimos en que hace falta un semáforo», sostuvo Claudia, vecina del lugar, en diálogo con RESUMEN.

Si bien semáforo el brindaría seguridad a quienes pretenden cruzar la arteria, para algunos no es la solución al congestionamiento en sí ya que en muchos casos estos no se respetan y, lo que también preocupa, es el tránsito pesado.

«Vemos camiones con tierra, materiales y de empresas que antes no se veían. También usan Dalinger como alternativa y es un peligro. No pueden coincidir con las motos, los colectivos, es imposible. No deberían permitir el tránsito de camiones por esta zona», opinan.

En fin, con una obra que está en sus inicios ¿cuál será la solución más oportuna?.