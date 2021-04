Una abogada de Alta Gracia presentó un amparo para que la vacunen contra el Covid

Una abogada de 54 años, oriunda de Alta Gracia, presentó esta semana un amparo ante la Justicia Federal para que sea vacunada contra el Covid. Argumenta que es diabética, hipertensa y que su hija, con quien convive, se contagió de coronavirus.

La presentación fue realizada en el Juzgado Federal N°2, de Alejandro Sánchez Freytes, quien corrió vista al fiscal N°1 de Córdoba, Enrique Senestrari. En diálogo exclusivo con La 88.9, la letrada dio sus razones y explicó los detalles de la presentación.

“El tema esencial es que creo que han postergado dentro de la pirámide de distribución y vacunación a todo un grupo, como es el grupo de riesgo, que está constituido no sólo por las patologías que yo tengo, que son diabetes e hipertensión, sino también muchas otras que son las que mayor tasa de mortalidad tienen. Entonces, yo me pregunto, cuando veo el plan estratégico del Gobierno para la vacunación, cómo lo elaboró si, ya a esta altura, teniendo estadísticas de la tasa de mortalidad, debía haber previsto que este grupo de riesgo es el que mayor (cantidad de) camas ocupa de terapia intensiva”, destacó.

La abogada, quien pidió no dar a conocer su nombre, también sostuvo: “Veo que se ha postergado a los que mayor tasa de mortalidad tienen. Lo que prevalecido en este sistema, es aquellos que tienen mayor riesgo de exposición o riesgo de contagio, pero que en realidad, después que se contagian no tienen riesgo de muerte. Entonces ahí es donde yo veo la arbitrariedad del sistema”.

“Los estudios estadísticos establecen que la diabetes y la hipertensión, son una combinación bastante complicada para el covid, y generalmente, tienen una gran posibilidad de llevarla mal, o terminal mal. En mi caso particular, yo me inscribí en el Ciudadano Digital desde enero, sin tener hasta el día de hoy respuesta alguna, e hice una presentación al Ministerio de Salud para ver la posibilidad de que nos consideren personas, no somos compartimentos estancos”, resaltó.

La mujer interpuso el amparo para que el Estado nacional como “titular y ejecutor del plan estratégico para la vacunación” contra el coronavirus, al que adhirió el Gobierno de Córdoba, cese “la omisión de la autoridad en relación con la falta de provisión de vacuna”.

“Sé que se trata de un bien escaso, que hay 3 millones de vacunas que están en el país y no se han inoculado, y también sé que hay vacunas que se han utilizado en una forma irregular. Espero que esto, al menos dentro del ámbito de lo que es el poder ejecutivo de córdoba, o de nuestra ciudad, sirva para contemplar algún tipo de excepciones, o ver la posibilidad de que se cree un sistema o comité que le dé prioridad a quien realmente puede morir“, finalizó.