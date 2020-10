Una cantante de Alta Gracia forma parte de una banda de rock internacional

Nathalie, de 29 años, trabaja en varias ramas del género rock como profesora de música, de canto y de instrumentos, sesionista, freelancer para encargos de todas partes del mundo y ahora vocalista de una banda de origen sueco.

Consultada por sus presentaciones artísticas más destacadas, Nathalie comentó a RESUMEN que en 2019 estuvo participando en la temporada de Carlos Paz junto a Adrián Gómez en el teatro Zorba, rodeada de artistas de varios lugares de Argentina y de la farándula bonaerense. Trabajó como cantante/imitadora en dicha obra y fue revelación de la temporada siendo nominada en varios certámenes, (Premios “La Voz” de La Voz Del Interior, “Premios Carlos” y “Estrella de Concert”).También tuvo la oportunidad de estar en algunos festivales como Colectividades entre otras fiestas patronales del interior de Córdoba.

La pandemia y sus restricciones no fueron impedimento para que Astrada siga trabajando en sus proyectos: “El año pasado músicos de Gävle (Suecia) me contactaron para preguntarme si quería ser la cantante de Carmilla, una banda de Metal. Ellos me conocieron gracias a un video mío que se viralizó. Después de intercambiar varios e-mails acepté y desde entonces estamos en contacto hasta el día de hoy”.

Según cuenta, a la cantante siempre le gustó ser lo más versátil posible. La intérprete se dedica a varios géneros, pero generalmente tiende a las ramas del rock y metal “por la actitud contestataria y transgresiva que tienen. Estos géneros están en constante cuestionamiento y criticando todo lo que ve mal abarcando desde asuntos políticos, hasta injusticias de cualquier índole, rebelándose ante el sistema en el que nos obligan a vivir y gritando prácticamente nuestras verdades”.

Como les sucede a la mayor parte de los artistas, la cantante no pudo viajar para ensayar con su banda a causa de las restricciones. “Se me atrasaron todos los planes ya que tenía un pasaje pago a Suecia para el 27 de marzo, con fechas para grabar un álbum y giras por Europa ya confirmadas con Carmilla. Al principio trabajamos a distancia y sacamos un par de singles, la idea principal era que yo viajara para trabajar como una banda normal, pero la pandemia nos frenó. De todos modos, seguimos trabajando, hablando y componiendo a distancia, esperando que los vuelos funcionen normalmente” comentó a RESUMEN.

Rememorando alguna anécdota que la haya marcado, Nathalie dijo “siempre me voy a acordar de la vez que llenamos el Teatro Cine Monumental con la obra de Carlos Paz en junio del año pasado y mucha gente al escucharme cantar se preguntaba si yo en realidad era de Alta Gracia. Lo mismo pasó en Colectividades. Estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad, y haber cantado para tanta gente. Vivo en esta ciudad desde mi niñez, y la gente recién me conoce después de un suceso como ese, siendo que me dedico a la música hace 15 años. Los aplausos y el cariño del público se quedaron en mi corazón ya que mi ciudad por primera vez me escuchaba”.