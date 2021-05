Una estudiante de Antropología y un indigente escribieron un libro con fuertes historias de vida

“Escribo desde que tengo 7 años”, así comienza la entrevista que RESUMEN le hizo a Mery Hudson, una de las autoras del libro “Entre Veredas”. Ella es estudiante de Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba y hace dos años atrás se hizo amiga de Marcelo, un hombre de 50 años en situación de calle en la Ciudad de Córdoba. Mery, lo ayudaba dándole alimentos y dinero para solventar sus pequeños gastos, hasta que en el día del cumpleaños de él todo cambió: Decidieron unir fuerzas literarias para dar a luz una obra escrita por ambos apasionados de la simpleza y a poder transmitir sus distintas maneras de encarar la vida y de sobrellevar los pesares que esta implica cuando a veces, la situación se torna dolorosa y más adversa.

“Siempre fue mi sueño de niña publicar un libro, en realidad muchos pero ya empecé y eso es lo que me incentiva a seguir. Publicar un libro es muy difícil por los costos pero recibí ayuda de unas amigas para lograrlo”, empezó a contar la estudiante. “Estaba a punto de publicarlo, pero el 15 de noviembre de 2020 fui a llevarle una torta a mi amigo Marcelo por su cumpleaños y también le regalé un libro de Stephen King. Era una noche muy fría en la Ciudad, estaba todo muy silencioso y apagado, prácticamente se oían los grillos. Los dos nos creíamos los dueños de la Ciudad. De noche, los invisibles se convierten en los amos de las calles. En ese momento, Marcelo me mira y me empezó a redactar una poesía y ahí es donde le pregunto qué de donde la había sacado y él me respondió que la acababa de inventar. Luego me fui a casa y la idea de incorporar a Marcelo a mi libro me daba vueltas en la cabeza, le pedí a Dios que me orientara. Al día siguiente fui a verlo y le dije “Sería un honor para mí que tu libro e historia estén dentro del mío también y de esa forma hacer uno juntos”. Me dijo que sí, me dio su cuaderno pero no lo soltaba y ahí me dijo son su voz quebrada “Cuídalo, ahí está mi vida” y ahí empezó todo”, le cuenta Mery a RESUMEN emocionada.

Además, la joven comentó por que se llama “Entre Veredas” el libro: “Se llama así por una cuestión, entre veredas está la calle, y en la calle siempre él, siempre yo, siempre los nuestros, siempre nosotros. Me encanta el dualismo de la calle entre veredas por qué para Marcelo eso es una literalidad, Él está en la calle por una construcción que subyace las estructuras sociales que lo han puesto en la calle. Yo estoy en una calle eclesiástica, por las construcciones que subyacen las estructuras religiosas que a mí por ser lesbiana no me permiten formar parte, entonces de alguna forma los dos somos rezagados, marginados, rechazados y quedamos en los márgenes: Entre veredas”, sentencia la autora.

El libro contiene “Los poemas que Marcelo escribe, en especial los que le dedica a su madre. También está la historia de su vida, la cual es muy dura y fuerte, pero sin embargo sigue apostando por ser una buena persona. Él es un cristiano ejemplar. De mí parte, también hay muchos poemas, pensamientos, ideas y más que nada el libro representa un llamado de atención a la Iglesia Católica para que abra sus puertas hacia la comunidad LGBTTQIA (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Queers, Intersexuales y Asexuales). Yo dejé de ir a la Iglesia hace año y medio atrás. Quiero generar una revolución a nivel religioso para que se entienda lo que es el amor de Dios para con todos, que se abran las puertas para poder ir”, cierra Mery Hudson quien fue alumna del Colegio Anglo Americano de Nuestra Ciudad.

Para poder acceder al libro “Entre Veredas”, Mery nos deja su Instragram @hudsonmery y su Facebook “Mery Hudson. También se lo puede comprar en Belgrano 301, esquina con Duarte Quirós en la Ciudad de Córdoba Capital