“Una marcha, mañana, sería un puñal para los trabajadores de la salud”

“No estamos en las mejores condiciones para recibir un aumento exponencial de los testeos”, dijo Martín Cugno al aire en TODO PASA de la 88.9. En octubre del año pasado, hubo una marcha en la ciudad que surgió por una situación similar a la que atraviesa la sociedad hoy en día con respecto a los cierres de comercios y el confinamiento estricto. En ese entonces, durante la semana posterior a dicha marcha se duplicaron los casos y los pedidos de testeos e hisopados. “Una marcha mañana, sería un puñal para los trabajadores de salud. Hoy el sistema de salud no está para contener una problemática sanitaria de una marcha”, fueron las palabras del Director de Políticas Públicas en respuesta a esta convocatoria que se llevaría a cabo durante el día de mañana, y luego agregó “yo no digo que no se haga, pero que se cuiden. El año pasado tuvimos una muy mala experiencia”.

La situación en la ciudad es seria. De acuerdo a lo que anuncian los nosocomios locales y a la información manejada por el cartel de la salud del municipio, no hay prácticamente disponibilidad de camas, y muchos de los casos están siendo derivados a otras localidades. Por el momento, ha habido un alto acatamiento de las restricciones, por lo que se espera que baje el nivel de contagios. “Es una situación muy difícil. Los vecinos tienen que tener paciencia. El equipo de salud está haciendo un esfuerzo gigante para tratar de contener”, expresó el Doctor Cugno.

Para aumentar el número de testeos en la ciudad, el municipio planea sumar un día más al programa “Tu Gobierno Cerca”, donde además de las visitas programadas a cada barrio cada sábado, se hará también durante la semana. Por el momento, hay una tasa entre un 15 y un 20 por ciento de positivos en los hisopados realizados en los sectores ya recorridos por el programa. Esto da un indicio de la alta circulación viral que existe en Alta Gracia. A ello, el funcionario municipal dijo que, para su análisis, “La gente el año pasado era más consciente, se prevenía más. La conducta de las personas era mucho más preventiva el año pasado”, y que esto se ve reflejado en los números de hoy en día.