Una mujer de La Calera activó el botón antipánico en Alta Gracia tras encontrarse con su ex

En la tarde del martes, personal policial fue comisionado a Bº Sabatini tras la activación del dispositivo SOS. El cual poseen las personas víctimas de violencia familiar consideraba extrema.

Quien había activado dicho botón antipánico, había sudo una joven de 19 años quien si bien no es de esta ciudad y vive en La Calera, estaba en el lugar de manera casual y se encontró con su ex pareja sentado en la vereda de una vivienda de dicho barrio, con quien tiene medidas de restricción y por lo que posee dicha herramienta de prevención emanada por el Juzgado de control de Córdoba. La mujer no dudó, y alertó a la policía.

El sujeto, de 19 años y oriundo de Bº Ampliación Ferreyra, Córdoba quedó detenido y a disposición de la Justicia.