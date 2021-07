Una nueva sala de terapia intensiva y la promesa del tan ansiado tomógrafo

En la mañana de hoy, el Intendente Marcos Torres recibió la visita del Vice Gobernador Manuel Calvo, el Ministro de Gobierno Facundo Torres y de Salud Diego Cardozo, quienes junto a la Directora del Hospital Mariana Garay dejaron inaugurada la nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional Arturo Illia. La cual llevará el nombre del Dr Santiago Gerónimo, último Jefe de Guardia del nosocomio local quien perdió la vida en la batalla contra el Covid.

“Quiero referenciarme a un amigo que fue mi Director de Salud, alguien que colaboró cuando me tocó ser Intendente de Alta Gracia, de forma absolutamente responsable, desinteresada, tratando siempre de llegar al vecino más postergado. Santi tenía esa visión, la de tratar de expandir la mano del Gobierno Municipal y llegar a cada rincón. Quizás venía de sus orígenes, de su Salta querida que en cada asado compartido traía a alusión y la verdad que me duele muchísimo haber tenido que despedirlo pero me pone feliz poder honrarlo con esto, con el nombre de un médico de Alta Gracia que dio su vida para enfrentar esta pandemia”, expresó el Ministro de Gobierno Facundo Torres en el acto protocolar que contó además con la presencia de la familia de Gerónimo.

Calvo, por su parte, hizo un llamado a la población que aún no se anotó a recibir la vacuna contra el Covid y anticipó que desde mañana martes 27 de Julio podrán hacerlo SIM turno los mayores de 30 años. “Es importante, estamos llegando de a poco y hoy tenemos índices más bajos. La vacunación es la única herramienta”, sostuvo. Minutos más tarde, el ViceGobernador anunció además la llegada del tan ansiado tomógrafo al Hospital Illia. “En breve comenzarán las obras y para antes de fin de año ya va a estar en Alta Gracia”, dijo.

Sobre la nueva sala de terapia intensiva

La nueva terapia se encuentra ubicada en la planta baja, contando con un acceso directo por el ingreso independiente desde la cochera y duplicando la superficie a 148 metros cuadrados. En cuanto al equipamiento, cuenta con: 8 respiradores nuevos, 8 monitores multiparamétricos nuevos, 1 desfibrilador con carro de paro, 1 equipo de RX rodante y 8 camas de UTI con colchón articulado. De esta manera, la Nueva Unidad de Terapia Intensiva cuenta con 8 camas (2 aisladas), mejor accesibilidad, equipamiento médico nuevo y con un 50% más de espacio para el desarrollo de ésta.

En un futuro, con la readecuación de la terapia intensiva ya existente ubicada en el primer piso del nosocomio, el hospital pasará a tener 12 camas de terapia intensiva (una de 8 camas y otra de 4 camas). “Estamos muy contentos por esta obra”, dijo la Directora del Illia en diálogo con RESUMEN.