Urgente: Walter y Brenda, a punto de parir, se quedaron sin vivienda

Se trata de una pareja oriunda de Córdoba Capital que desde hace diez días permanecía alojada en una morada a modo de préstamo en la localidad vecina de Villa del Prado.

Hace unas horas les avisaron que debían dejar el lugar ya que llegarían parientes de los dueños desde San Luis a vacacionar y se quedarían allí. Por ello Walter, avisó a RESUMEN que pasarán la noche junto al Anisacate, dentro del auto que poseen, un Renault 11 modelo ´86: «Nos han pedido que nos vayamos, porque esta semana vienen familiares y necesitan el espacio. Voy a buscar un buen lugar en el río y pasaremos la noche en mi auto. No estoy bien».

La pareja pide colaboración con un lugar para quedarse, trabajo y elementos para armar su hogar: una cama, mesa, cocina, ropa, entre otros, ya que están en situación de calle.

«Tengo un autito que puede funcionar como remis. No queremos ayuda económica, quiero un trabajo porque me gusta ganarme las cosas. Tengo un problema con una cubierta, si alguien me puede colaborar o vender una cubierta rodado 13, para arreglarlo, poder trabajar o llevar a mi esposa si le pasa algo» explicaba Walter, días atrás.

Brenda está embarazada y en pocos días dará a luz a un bebé al que llamarán «Ángel» ya que tienen la esperanza de que él les cambiará la vida.