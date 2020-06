Va a juicio el falso proveedor que estafó a varios comerciantes de la ciudad

Recientemente, la fiscalía de I instrucción de la ciudad dictaminó la elevación a juicio del sujeto de 34 años, acusado de estafar a por lo menos cuatro comercios de esta ciudad. La prisión preventiva, se la habían determinado en el mes de marzo.

La metodología era siempre la misma y lo conocían como “el falso proveedor”. “¡Ojo con este señor!. Entró hace minutos haciéndose pasar por empleado de una empresa que nos provee insumos. Presenta una factura falsificada y se lleva el dinero. Comerciantes de Alta Gracia tener cuidado!“. Ésto, habían compartido en abril de 2019 desde el Gimnasio El Club, junto a un video donde mostraban al supuesto estafador.

Sin embargo, no era esta la primera vez que el hombre actuaba. Por el contrario, el ardid había iniciado varios meses antes siendo el primer caso denunciado en mayo de 2018 por la propietaria de un Maxikiosco de Bº Norte.

Tal y como se dio en el gimnasio, el sujeto llegó fingiendo ser el cobrador de una fábrica de descartables y, mostrando una factura apócrifa, intentó llevarse dinero. No obstante, la empleada se percató del engaño y el estafador no pudo lograr su cometido. Otro fue el caso reportado y también viralizado en abril de 2019 en la Estación de Servicio Shell de Rotonda Fangio. Aquí la empleada fue a la caja registradora a buscar el dinero que supuestamente debían y, en ese momento, el delincuente aprovechó para robarle el celular del mostrador. Todo fue captado por las cámaras.

La seguidilla continuó en una heladería de Villa la Bolsa y en otro comercio de Alta Gracia cuyo propietario, al enterarse del fraude, posteó en las redes: “A mí me lo hizo la semana pasada, me cobro 1.500 pesos y yo confiado le pagué”.

Identificado y con pedido de captura, el hombre fue detenido el 14 de enero del corriente en la vía pública, tras varios meses de permanecer prófugo. Ahora aguardará el juicio en la cárcel y, de ser declarado culpable podría recibir hasta 18 años de prisión.