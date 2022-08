Vacaciones de invierno: la venta minorista aumentó un 1,27% con respecto al 2021

El mes de julio es uno de los más esperados no solamente por los niños, quienes comienzan sus vacaciones, sino también por los comerciantes y el rubro de la hotelería, quienes durante este período trabajan constantemente. Este año no fue la excepción. Todo Pasa dialogó con Mariela Auer, presidenta del Centro de Comercio de Alta Gracia, quien habló sobre el panorama que vivió la ciudad en cuanto a la afluencia turística. “Tuvimos un buen movimiento de gente. La hotelería ha tenido una buena cantidad de reservas. Este mes de vacaciones ha ayudado mucho a la hotelería, y la gastronomía también ha trabajado muy bien. En cuanto a la venta minorista, hubo un valor positivo con respecto al 2021, con un 1.27%, pero está por debajo de las expectativas que teníamos, teniendo en cuenta la cantidad de turismo que hubo. Esto también está relacionado con todos los hechos que acontecieron durante el mes de julio a nivel país, que influyeron directamente en el bolsillo de la gente”, relató Auer. Con respecto al origen de los visitantes, las estadísticas mostraron que un gran número provino de Buenos Aires, Santa Fe, y también muchos de la provincia de Córdoba.

En cuanto al panorama económico propiamente que se vive en la ciudad y que golpea a los vecinos y también a comerciantes, se ha notado que en más de un local hay faltante de mercadería. La presidenta del CeCIT se refirió a esto de la siguiente manera: “A lo largo de los años evidentemente no hemos podido solucionar el problema que tenemos como país. Desde los emprendedores no bajamos los brazos, pero necesitamos que la dirigencia política se ponga la camiseta de una vez por todas. No hay lista de proveedores, no sabés si te van a vender, no tenés materia prima. Hoy el comerciante necesita vender, y no están consiguiendo mercadería. Pasa en todos los rubros. Hoy está difícil dedicarse a esto”.

A nivel local, Auer aseguró que están en contacto permanente con el municipio para coordinar soluciones para los comercios, y que ya hay varias actividades propuestas para el Mes de las Infancias, con el fin de generar un buen movimiento comercial. Además, está en marcha el Programa para marketing digital lanzado por la provincia el cual trata de una plataforma online que permite la venta de productos, y cada comercio interesado puede adherirse y armar su plataforma. “En este momento estamos en el período de capacitación porque la propuesta no solo implica levantar tu página web, sino que te explica cómo levantar un negocio. La idea final es que cada uno pueda confeccionar su propia página. Hoy por hoy es necesario tener una vidriera virtual, ya que te permite ampliar el rango de clientes y también el horario para las visitas”, finalizó Auer.