Vagni: «No estoy de acuerdo con la doble candidatura pero está permitido y lo decidirá el equipo»

La edil de la oposición, Amalia Vagni, fue invitada por el programa político «Todo Pasa» formato sábado. Allí la referente de la Unión Cívica Radical, habló sobre las elecciones a nivel nacional, provincial y local. Sobre que lugar ocupará ella -intendenta, viceintendenta o legisladora- y Rodrigo De Loredo -vicegobernador de Córdoba o intendente de Capital- afirmó que será decisiones que tomará el equipo de Juntos Por el Cambio y que no se adelantarán nombres -de las elecciones provinciales- hasta el 6 de mayo, cuando será el cierre de listas.

«Estamos trabajando en un armado electoral para Alta Gracia. No queremos una pintada de cara sino que se solucionen los problemas reales» manifestó la ex candidata a viceintendenta.

Con respecto a si hay una fricción con Leandro Morer, su ex compañero de fórmula, dijo: «Es parte del equipo, no he visto ninguna encuesta aún y estamos viendo quién será el mejor candidato y quien lo va a acompañar».

Sobre lo sucedido con el ex presidente del Circuito Departamento Santa María, Nelson Luján, opinó: «No he visto que se haya pasado al peronismo, si dio un paso al costado en la representación del departamento. Será que se siente contenido en algunas cuestiones en ese espacio. Si hay que sacar a todos los que hacen campaña para Llaryora…hay varios que deberían pasar por el Tribunal de Conducta del Partido».

En relación a las declaraciones que emitió la semana pasada Claudia Cuffa sobre que el partido está intervenido o «secuestrado» en Villa San Isidro y la separación en tres listas de JPC en Anisacate, Vagni expresó: «Respeto y trato de no meterme en los otros circuitos. No me gusta meterme en la definicion de los pueblos, trato de respetar el trabajo que hace cada uno en su lugar». «Hay muchos pueblos hartos de los patrones de estancia, tiene que haber cambios de políticas de gobierno. Era un horror habilitar la ´rere´ (elección). Apoltronarse no le hace bien a nadie, el cambio viene bien» agregó.

Sobre a quien apoyará a nivel nacional, como precandidato a presidente en las PASO, teniendo en cuenta que Aguad se encuentra en la mesa de Patricia Bullrich, declaró: «Tenemos tres o cuatro candidatos a presidentes, saludamos a Bullrich y a Rodríguez Larreta cuando vinieron a Córdoba y Morales es el de la UCR. Yo voy a trabajar por el candidato que quiera solucionar los problemas de la gente. Morales transformó a Jujuy, no sé si todos quieren estos cambios de 180 grados, mi coranzocito esta con la Unión Cívica Radical, pero depende de lo que digan las PASO». Con respecto a Javier Milei, aseguró: «dan miedo sus ideas, tiene una cuestión bipolar, viene tranquilo explicando algo y de repente empieza a gritar… no quiero eso para mi país».

Ante la pregunta sobre la posibilidad de una doble candidatura de Leandro Morer, primero a legislador y luego a intendente, expuso: «No estoy de acuerdo con la doble candidatura, pero esta permitido y lo definirá el equipo». «No le tengo miedo a la interna, pero se pierde tiempo. Estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo, todos tendrán posibilidades».

Para la concejal, Luis Juez es una persona con mucho impulso, con muchas ganas de gobernar Córdoba, con una apertura hacia otros espacios.

Mientras que Marcos Torres, «es un intendente que perdió la oportunidad de darles a los altagracienses una respuesta real de lo que es gobernar Alta Gracia«.

Y su papá Audino Vagni, quien fue intendente entre 1983 y 1991 y en reemplazo del fallecido Julio Barrientos, desde 1997 hasta 1999- es «una persona que a lo largo del tiempo pareciera que aún es el intendente de la ciudad».